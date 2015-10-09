Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КПЛ
Сегодня 15:15
 

Лучший тренер Узбекистана решил продолжить карьеру в Казахстане

Таджикистанский специалист Виталий Левченко близок к назначению на должность советника в павлодарском "Иртыше", передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Новая роль в Павлодаре

По информации источника, 53-летний тренер в ближайшее время может войти в управленческую структуру "Иртыша". Предполагается, что Левченко займёт позицию советника, курирующего вопросы основной команды, а также стратегическое развитие клубной академии.

Кроме того, специалист рассматривается как неофициальный советник акима Павлодарской области по вопросам развития футбола в регионе, что подчёркивает масштаб и долгосрочный характер его возможной миссии.

Почему ставка пала на Левченко

Изначально в роли консультанта для нового главного тренера "Иртыша" Самата Смакова рассматривался белорусский специалист Александр Седнев. Однако он принял решение продолжить работу в брестском "Динамо", после чего павлодарский клуб активизировал переговоры с Левченко.

Ожидается, что окончательное решение по сотрудничеству будет принято до конца января.

Богатый послужной список

Виталий Левченко является одним из самых титулованных тренеров региона. В начале декабря он покинул узбекистанский "Нефтчи", с которым завоевал золото Суперлиги. Ранее специалист дважды приводил к чемпионству Таджикистана "Истиклол", а также два раза признавался лучшим тренером страны.

Кроме того, Левченко дважды получал звание сильнейшего тренера узбекистанской Суперлиги, что и закрепило за ним статус одного из самых авторитетных специалистов Центральной Азии. В качестве футболиста он также выступал за сборную Таджикистана, проведя девять матчей.

Новый этап карьеры

Если назначение состоится, работа в Казахстане станет для Левченко очередным этапом международной карьеры. В "Иртыше" рассчитывают, что его опыт и управленческое видение помогут клубу не только в краткосрочной перспективе, но и в выстраивании устойчивой футбольной системы в регионе.

