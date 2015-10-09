Лучший тренер Узбекистана решил продолжить карьеру в Казахстане

Таджикистанский специалист Виталий Левченко близок к назначению на должность советника в павлодарском "Иртыше", передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.
Новая роль в Павлодаре
По информации источника, 53-летний тренер в ближайшее время может войти в управленческую структуру "Иртыша". Предполагается, что Левченко займёт позицию советника, курирующего вопросы основной команды, а также стратегическое развитие клубной академии.
Кроме того, специалист рассматривается как неофициальный советник акима Павлодарской области по вопросам развития футбола в регионе, что подчёркивает масштаб и долгосрочный характер его возможной миссии.
Почему ставка пала на Левченко
Изначально в роли консультанта для нового главного тренера "Иртыша" Самата Смакова рассматривался белорусский специалист Александр Седнев. Однако он принял решение продолжить работу в брестском "Динамо", после чего павлодарский клуб активизировал переговоры с Левченко.
Ожидается, что окончательное решение по сотрудничеству будет принято до конца января.
Богатый послужной список
Виталий Левченко является одним из самых титулованных тренеров региона. В начале декабря он покинул узбекистанский "Нефтчи", с которым завоевал золото Суперлиги. Ранее специалист дважды приводил к чемпионству Таджикистана "Истиклол", а также два раза признавался лучшим тренером страны.
Кроме того, Левченко дважды получал звание сильнейшего тренера узбекистанской Суперлиги, что и закрепило за ним статус одного из самых авторитетных специалистов Центральной Азии. В качестве футболиста он также выступал за сборную Таджикистана, проведя девять матчей.
Новый этап карьеры
Если назначение состоится, работа в Казахстане станет для Левченко очередным этапом международной карьеры. В "Иртыше" рассчитывают, что его опыт и управленческое видение помогут клубу не только в краткосрочной перспективе, но и в выстраивании устойчивой футбольной системы в регионе.
