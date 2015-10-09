Со счётом 3:2 завершился первый матч сборной Узбекистана на Кубке Азии-2026

Сборная Узбекистана успешно начала выступление на групповом этапе Кубка Азии-2026 среди команд до 23 лет. В первом туре квартета C узбекская команда одержала победу над Ливаном со счётом 3:2 и единолично возглавила турнирную таблицу группы, сообщают Vesti.kz.

Контроль игры в первом тайме

С первых минут сборная Узбекистана завладела инициативой, активно работая с мячом и навязывая сопернику высокий темп. Логичным итогом территориального и игрового преимущества стал гол на 24-й минуте — Амир Саидов хладнокровно реализовал свой момент и открыл счёт в матче. До перерыва узбекистанцы продолжали контролировать ход встречи, не позволяя Ливану создать серьёзные угрозы.

Рывок после перерыва

Во втором тайме команда Узбекистана лишь усилила давление. Уже на 50-й минуте Равшан Хайруллаев удвоил преимущество, удачно завершив одну из атак. Спустя семь минут счёт стал крупным — Сардорбек Бахромов укрепил лидерство своей команды, фактически сняв вопросы о победителе встречи.

Шанс на камбэк

Сборная Ливана сумела ответить на 65-й минуте: Леонардо Шахин сократил отставание, воспользовавшись своим шансом. На 95-й минуте Шахин оформил дубль, подарив надежды на камбэк для своей команды.

Однако на общий ход матча этот гол уже не повлиял — узбекистанцы довели игру до победного завершения.

Турнирное положение

После первого тура сборная Узбекистана набрала три очка и занимает первое место в группе C. На второй позиции расположилась Южная Корея (1 очко), третьим идёт Иран (1 очко), а Ливан замыкает квартет, не набрав баллов.

