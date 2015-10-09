Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Англия
Вчера 23:02
 

"Ливерпуль" готовит 100 миллионов за замену Салаха: он играл за МЮ

"Ливерпуль" готовит 100 миллионов за замену Салаха: он играл за МЮ Мохамед Салах. ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Английский "Ливерпуль" определил главного кандидата на роль нового лидера атаки, который должен будет заменить египтеского вингера Мохамеда Салаха, передают Vesti.kz.

Английский "Ливерпуль" определил главного кандидата на роль нового лидера атаки, который должен будет заменить египтеского вингера Мохамеда Салаха, передают Vesti.kz.

Ставка на перестройку атаки

Мерсисайдцы начали активную подготовку к обновлению линии нападения в преддверии следующего сезона. В клубе понимают, что время Мохамеда Салаха на "Энфилде" подходит к завершению, и уже сейчас ищут футболиста, способного заменить египтянина и стать ключевой фигурой в атаке команды.

Одним из приоритетных вариантов для "красных", как сообщает Fichajes, стал нападающий марсельского "Олимпика" Мейсон Гринвуд. Английский форвард проводит впечатляющий сезон во Франции и привлёк внимание ряда ведущих европейских клубов. В "Ливерпуле" высоко оценивают его универсальность, умение играть на нескольких позициях в атаке, возраст и потенциал дальнейшего роста.

Цена вопроса — до 100 миллионов

Возвращение Гринвуда в английскую премьер-лигу обойдётся недёшево. "Марсель" оценивает своего лидера в сумму от 80 до 100 миллионов евро, однако для "Ливерпуля" такие инвестиции считаются оправданными в рамках перестройки команды и запуска новой атакующей эпохи после возможного ухода Салаха.


Статистика сезона

В текущем сезоне воспитанник "Манчестер Юнайтед" провёл 23 матча за "Марсель" во всех турнирах, забив 15 голов и отдав четыре результативные передачи. Его вклад в игру французского клуба делает форварда одним из самых результативных игроков Лиги 1 и усиливает интерес со стороны английского гранда.

"Реал" принял решение по трансферу Салаха из "Ливерпуля"

