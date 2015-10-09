"Реал" принял решение по трансферу Салаха из "Ливерпуля"

Стало известно, что мадридский "Реал" рассматривал возможность подписания египетского нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха в зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

Краткосрочная аренда

По информации Daveockop, представители египетского вингера предлагали вариант с арендой до конца сезона. В "королевском клубе" обсуждали этот сценарий на фоне травмы французского форварда Килиана Мбаппе, рассматривая Салаха как опытное усиление атаки на короткий срок.

Финансовый вопрос

Ключевым препятствием стала стоимость сделки. Аренда Салаха с января по июнь оценивалась примерно в 12 миллионов евро брутто, что руководство мадридского клуба сочло чрезмерной суммой для полугодичного соглашения и не соответствующей зимней трансферной стратегии.

В результате "Реал" отказался от варианта с Салахом. Египтянин продолжит выступать за "Ливерпуль", с которым связан контрактом до 2027 года.

