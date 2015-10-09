Хет-трик молодого таланта помог "Реалу" сократить отставание от "Барсы" в Ла Лиге

Мадридский "Реал" уверенно разобрался с севильским "Бетисом" в матче 18-го тура чемпионата Испании, одержав крупную победу со счётом 5:1, передают Vesti.kz.

Уже в первом тайме "сливочные" захватили инициативу и начали методично вскрывать оборону гостей. Главным героем вечера стал 21-летний форвард Гонсало Гарсия, оформивший хет-трик и наглядно продемонстрировав свой бомбардирский потенциал. Испанский нападающий раз за разом оказывался в нужное время в нужном месте, не оставив вратарю "Бетиса" ни единого шанса.

Поддержали атакующий порыв и защитники мадридцев. Центрбэк Рауль Асенсио результативно подключился к атаке, а фулбэк Франсиско Гарсия завершил одну из позиционных атак хозяев, доведя счёт до разгромного.

"Бетису" удалось избежать "сухого" поражения благодаря голу Кучо Эрнандеса, который воспользовался редкой ошибкой обороны "Реала" и отправил мяч в сетку ворот хозяев. Однако этот эпизод не повлиял на общий ход встречи — мадридцы полностью контролировали игру до финального свистка.

После этой победы "Реал" набрал 45 очков и продолжает преследование лидера чемпионата, занимая второе место в турнирной таблице Ла Лиги после 19 сыгранных матчей.

"Бетис", несмотря на поражение, с 28 очками располагается на шестой строчке по итогам 18 туров. Лидером чемпионата Испании остаётся "Барселона", в активе которой 49 баллов.

