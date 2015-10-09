Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Вчера 22:31
 

Хет-трик молодого таланта помог "Реалу" сократить отставание от "Барсы" в Ла Лиге

  Комментарии

Хет-трик молодого таланта помог "Реалу" сократить отставание от "Барсы" в Ла Лиге Гонсало Гарсия. ©ФК "Реал Мадрид"

Мадридский "Реал" уверенно разобрался с севильским "Бетисом" в матче 18-го тура чемпионата Испании, одержав крупную победу со счётом 5:1, передают Vesti.kz.

Мадридский "Реал" уверенно разобрался с севильским "Бетисом" в матче 18-го тура чемпионата Испании, одержав крупную победу со счётом 5:1, передают Vesti.kz.

Уже в первом тайме "сливочные" захватили инициативу и начали методично вскрывать оборону гостей. Главным героем вечера стал 21-летний форвард Гонсало Гарсия, оформивший хет-трик и наглядно продемонстрировав свой бомбардирский потенциал. Испанский нападающий раз за разом оказывался в нужное время в нужном месте, не оставив вратарю "Бетиса" ни единого шанса.

Поддержали атакующий порыв и защитники мадридцев. Центрбэк Рауль Асенсио результативно подключился к атаке, а фулбэк Франсиско Гарсия завершил одну из позиционных атак хозяев, доведя счёт до разгромного.

"Бетису" удалось избежать "сухого" поражения благодаря голу Кучо Эрнандеса, который воспользовался редкой ошибкой обороны "Реала" и отправил мяч в сетку ворот хозяев. Однако этот эпизод не повлиял на общий ход встречи — мадридцы полностью контролировали игру до финального свистка.

После этой победы "Реал" набрал 45 очков и продолжает преследование лидера чемпионата, занимая второе место в турнирной таблице Ла Лиги после 19 сыгранных матчей.

"Бетис", несмотря на поражение, с 28 очками располагается на шестой строчке по итогам 18 туров. Лидером чемпионата Испании остаётся "Барселона", в активе которой 49 баллов.


Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 19 16 1 2 53-20 49
2 Реал М 19 14 3 2 41-17 45
3 Вильярреал 17 12 2 3 34-16 38
4 Атлетико М 18 11 4 3 33-16 37
5 Эспаньол 18 10 3 5 22-19 33
6 Бетис 18 7 7 4 30-24 28
7 Сельта 18 6 8 4 24-20 26
8 Атлетик 19 7 3 9 17-25 24
9 Эльче 18 5 7 6 24-23 22
10 Хетафе 18 6 3 9 14-23 21
11 Севилья 18 6 2 10 24-29 20
12 Осасуна 18 5 4 9 18-21 19
13 Райо Вальекано 18 4 7 7 14-21 19
14 Мальорка 17 4 6 7 19-24 18
15 Алавес 17 5 3 9 14-20 18
16 Реал Сосьедад 17 4 5 8 21-25 17
17 Валенсия 18 3 7 8 17-30 16
18 Жирона 17 3 6 8 15-33 15
19 Леванте 17 3 4 10 20-29 13
20 Реал Овьедо 17 2 5 10 7-26 11

