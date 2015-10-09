Звезда "Реала" вывел свою сборную в четвертьфинал Кубка Африки

В матче 1/8 финала Кубка африканских наций 2025 года сборная Марокко одержала минимальную победу над командой Танзании — 1:0. Встреча прошла на стадионе "Принц Мула Абдулла" в Рабате (Марокко), передают Vesti.kz.

Единственный гол в матче был забит на 64-й минуте. Отличился Браим Диас, полузащитник мадридского "Реала" и сборной Марокко, который удачно завершил атаку хозяев и принес своей команде путёвку в четвертьфинал.

Марокко уверенно контролировало игру, создавая опасные моменты, в то время как Танзания активно оборонялась и пыталась использовать контратаки, но пробить оборону хозяев не удалось.

Кубок африканских наций 2025 года проходит на территории Марокко с участием 24 команд, разделённых на шесть групп. Турнир продлится до 18 января, а действующим обладателем трофея является сборная Кот-д’Ивуара, которая в финале 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.

Марокко продолжает борьбу за трофей и встретится в четвертьфинале с победителем пары 1/8 финала другой группы.

