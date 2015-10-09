"Ман Сити" с Хусановым на 94-й минуте упустил победу над "Челси" в АПЛ

В Манчестере (Англия) завершился матч 20-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), в котором "Сити" на своём поле принимал лондонский "Челси". Встреча на стадионе "Этихад" получилась напряжённой и завершилась боевой ничьей — 1:1, сообщают Vesti.kz.

Хозяева открыли счёт в концовке первого тайма. На 42-й минуте нидерландский полузащитник Тиджани Рёйндерс получил мяч на левой стороне штрафной площади и точным ударом в ближний угол не оставил шансов голкиперу гостей.

После перерыва игра не потеряла в интенсивности, однако для "Сити" возникли кадровые проблемы. На 51-й минуте травму получил хорватский защитник Йошко Гвардиол, и тренерский штаб был вынужден произвести замену — на поле вышел узбекистанский защитник Абдукодир Хусанов.

"Челси" до последнего искал возможность спасти матч, и развязка наступила уже в компенсированное время. На 94-й минуте французский фулбэк Мало Гюсто эффектно ушёл от Нико О’Райли, промчался по правому флангу и прострелил вдоль ворот. Мяч пролетел через всю линию обороны "горожан": сначала по нему не сумел попасть Натан Аке, затем не успели среагировать Абдукодир Хусанов и Матеус Нуньеш. В итоге мяч оказался у Энцо Фернандеса — первый удар аргентинца блестяще отразил Джанлуиджи Доннарумма, но на добивании полузащитник "Челси" всё же отправил мяч в сетку.

После этого результата "Манчестер Сити" набрал 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. "Челси" с 31 баллом располагается на пятой строчке.

В следующем туре, 7 января, "горожане" примут на своём поле "Брайтон энд Хоув Альбион", а "синие" в тот же день сыграют против "Фулхэма".

"Ливерпуль" объявил об увольнении тренера из-за результатов команды

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!