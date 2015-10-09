Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Англия
Сегодня 08:22
 

"Ман Сити" с Хусановым на 94-й минуте упустил победу над "Челси" в АПЛ

  Комментарии

Поделиться
"Ман Сити" с Хусановым на 94-й минуте упустил победу над "Челси" в АПЛ ©ФК "Челси"

В Манчестере (Англия) завершился матч 20-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), в котором "Сити" на своём поле принимал лондонский "Челси". Встреча на стадионе "Этихад" получилась напряжённой и завершилась боевой ничьей — 1:1, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

В Манчестере (Англия) завершился матч 20-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), в котором "Сити" на своём поле принимал лондонский "Челси". Встреча на стадионе "Этихад" получилась напряжённой и завершилась боевой ничьей — 1:1, сообщают Vesti.kz.

Хозяева открыли счёт в концовке первого тайма. На 42-й минуте нидерландский полузащитник Тиджани Рёйндерс получил мяч на левой стороне штрафной площади и точным ударом в ближний угол не оставил шансов голкиперу гостей.

После перерыва игра не потеряла в интенсивности, однако для "Сити" возникли кадровые проблемы. На 51-й минуте травму получил хорватский защитник Йошко Гвардиол, и тренерский штаб был вынужден произвести замену — на поле вышел узбекистанский защитник Абдукодир Хусанов.

"Челси" до последнего искал возможность спасти матч, и развязка наступила уже в компенсированное время. На 94-й минуте французский фулбэк Мало Гюсто эффектно ушёл от Нико О’Райли, промчался по правому флангу и прострелил вдоль ворот. Мяч пролетел через всю линию обороны "горожан": сначала по нему не сумел попасть Натан Аке, затем не успели среагировать Абдукодир Хусанов и Матеус Нуньеш. В итоге мяч оказался у Энцо Фернандеса — первый удар аргентинца блестяще отразил Джанлуиджи Доннарумма, но на добивании полузащитник "Челси" всё же отправил мяч в сетку.

После этого результата "Манчестер Сити" набрал 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. "Челси" с 31 баллом располагается на пятой строчке.

В следующем туре, 7 января, "горожане" примут на своём поле "Брайтон энд Хоув Альбион", а "синие" в тот же день сыграют против "Фулхэма".

"Ливерпуль" объявил об увольнении тренера из-за результатов команды

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 20 15 3 2 40-14 48
2 Манчестер Сити 20 13 3 4 44-18 42
3 Астон Вилла 20 13 3 4 33-24 42
4 Ливерпуль 20 10 4 6 32-28 34
5 Челси 20 8 7 5 33-22 31
6 Манчестер Юнайтед 20 8 7 5 34-30 31
7 Брентфорд 20 9 3 8 32-28 30
8 Сандерленд 20 7 9 4 21-19 30
9 Ньюкасл Юнайтед 20 8 5 7 28-24 29
10 Брайтон энд Хов Альбион 20 7 7 6 30-27 28
11 Фулхэм 20 8 4 8 28-29 28
12 Эвертон 20 8 4 8 22-24 28
13 Тоттенхэм Хотспур 20 7 6 7 28-24 27
14 Кристал Пэлас 20 7 6 7 22-23 27
15 Борнмут 20 5 8 7 31-38 23
16 Лидс Юнайтед 20 5 7 8 26-33 22
17 Ноттингем Форест 20 5 3 12 19-33 18
18 Вест Хэм Юнайтед 20 3 5 12 21-41 14
19 Бернли 20 3 3 14 20-39 12
20 Вулверхэмптон Уондерерс 20 1 3 16 14-40 6

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
7 января 01:00   •   не начат
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
(Лондон)
- : -
Ноттингем Форест
Ноттингем Форест
(Ноттингем)
Кто победит в основное время?
Вест Хэм Юнайтед
Ничья
Ноттингем Форест
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!