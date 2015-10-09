Талант "Реала" оформил хет-трик и повторил уникальное достижение

21-летний нападающий Гонсало Гарсия добился уникального достижения, после того как помог "Реалу" разгромить на своём поле "Бетис" в 18-м туре испанской Ла Лиги, передают Vesti.kz.

"Сливочные" победили со счётом 5:1, а Гарсия отличился на 20-й, 50-й и 82-й минутах.

По данным OptaJose, Гарсия стал вторым игроком, забившим три гола в своём первом результативном матче за "Реал" в Ла Лиге в XXI веке после Руда ван Нистелроя в сентябре 2006 года против "Леванте".

"Реал", набрав 45 очков, занимает второе место в турнирной таблице, тогда как "Бетис" располагается на шестой строчке, имея в активе 28 очков.

10 января "Бетис" сыграет на выезде с "Овьедо", а 17 января "Реал" примет на своём поле "Леванте".

