Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 10:44
 

Талант "Реала" оформил хет-трик и повторил уникальное достижение

  Комментарии

Поделиться
Талант "Реала" оформил хет-трик и повторил уникальное достижение ©x.com/realmadriden

21-летний нападающий Гонсало Гарсия добился уникального достижения, после того как помог "Реалу" разгромить на своём поле "Бетис" в 18-м туре испанской Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Поделиться

21-летний нападающий Гонсало Гарсия добился уникального достижения, после того как помог "Реалу" разгромить на своём поле "Бетис" в 18-м туре испанской Ла Лиги, передают Vesti.kz.

"Сливочные" победили со счётом 5:1, а Гарсия отличился на 20-й, 50-й и 82-й минутах.

По данным OptaJose, Гарсия стал вторым игроком, забившим три гола в своём первом результативном матче за "Реал" в Ла Лиге в XXI веке после Руда ван Нистелроя в сентябре 2006 года против "Леванте".

"Реал", набрав 45 очков, занимает второе место в турнирной таблице, тогда как "Бетис" располагается на шестой строчке, имея в активе 28 очков.

10 января "Бетис" сыграет на выезде с "Овьедо", а 17 января "Реал" примет на своём поле "Леванте".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 19 16 1 2 53-20 49
2 Реал М 19 14 3 2 41-17 45
3 Атлетико М 19 11 5 3 34-17 38
4 Вильярреал 17 12 2 3 34-16 38
5 Эспаньол 18 10 3 5 22-19 33
6 Бетис 18 7 7 4 30-24 28
7 Сельта 18 6 8 4 24-20 26
8 Атлетик 19 7 3 9 17-25 24
9 Эльче 18 5 7 6 24-23 22
10 Хетафе 18 6 3 9 14-23 21
11 Севилья 18 6 2 10 24-29 20
12 Осасуна 18 5 4 9 18-21 19
13 Райо Вальекано 18 4 7 7 14-21 19
14 Алавес 18 5 4 9 15-21 19
15 Жирона 18 4 6 8 17-34 18
16 Реал Сосьедад 18 4 6 8 22-26 18
17 Мальорка 18 4 6 8 20-26 18
18 Валенсия 18 3 7 8 17-30 16
19 Леванте 17 3 4 10 20-29 13
20 Реал Овьедо 18 2 6 10 8-27 12

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Неаполь   •   Регулярный чемпионат, мужчины
7 января 22:30   •   не начат
Наполи
Наполи
(Неаполь)
- : -
Верона Хеллас
Верона Хеллас
(Верона)
Кто победит в основное время?
Наполи
Ничья
Верона Хеллас
Проголосовало 5 человек

Реклама

Живи спортом!