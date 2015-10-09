Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Англия
Сегодня 22:40
 

Английский клуб нацелился на брата игрока "Кайрата"

Голкипер "Баварии" израильтянин Даниэль Перец близок к переходу в английский "Саутгемптон", сообщают Vesti.kz.

По информации Sky Sport, клуб из Чемпионшипа арендует израильского вратаря до конца сезона за 400 тысяч евро, предусмотрев опцию выкупа примерно за восемь миллионов.

Ожидается, что Перец пройдёт медосмотр во вторник.

С июля он выступал в аренде за "Гамбург", однако сыграл лишь два матча — оба в Кубке Германии. Соглашение с немецким клубом будет расторгнуто досрочно.

Отметим, что Перец является двоюродным братом полузащитника "Кайрата" Дана Глейзера, который с 2025 года выступает за алматинцев.

