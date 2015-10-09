Египет с Салахом отменил сенсацию на Кубке Африки

Сборная Египта по футболу вышла в 1/4 финала Кубка Африканских наций, который проходит в Марокко, сообщают Vesti.kz.

В матче 1/8 финала египтяне встречались с командой Бенина. Первый тайм матча в Агадире оказался безголевым.

На 69-й минуте Марван Аттия вывел Египет вперед. Впрочем, на 83-й минуте Жодель Доссу сравнял счет.

На 97-й минуте Яссер Ибрахим забил второй гол в ворота Бенина. Окончательную точку в игре поставил Мохамед Салах, отличившийся на 120+4 минуте.

Отметим, что ранее в четвертьфинал вышли сборные Мали, Сенегала, Камеруна и Марокко.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!