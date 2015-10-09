Клуб Модрича решил забрать конкурента Хусанова у Гвардиолы

Итальянский "Милан" активировал зимнюю трансферную кампанию и нацелен на нидерландского футболиста Натана Аке из "Манчестер Сити", чтобы укрепить оборону команды во второй половине сезона, передают Vesti.kz.

"Милан" нацелен на трансфер игрока "Сити"

Защитник сборной известен своим опытом игры под давлением, лидерскими качествами и стабильной игрой в защите. В "Милане", согласно сообщению Fichajes, считают, что именно такие качества необходимы для достижения спортивных целей клуба в текущем сезоне.

Защитник "Сити" не справился уровнем конкуренции?

В "Манчестер Сити" Аке остаётся уважаемым игроком со стороны главного тренера команды Хосепа Гвардиолы, однако высокая конкуренция в составе ограничивает его игровое время. Ротация и наличие большого числа талантливых защитников заставляют игрока тщательно оценивать своё будущее.

Отметим, что на позиции центрального защитника в стане "горожан" выступают узбекистанец Абдукодир Хусанов, португалец Рубен Диаш, хорват Йошко Гвардиол, а также англичанин Джон Стоунз.

Зимнее окно может определить сезон

Руководство "Милана" действует осторожно, но решительно, понимая, что трансферное окно в январе может стать ключевым для результатов команды. Клуб рассматривает возможность подписания Аке как стратегический шаг для усиления обороны и повышения конкуренции на позиции.

Напомним, что в текущем сезоне за "россонери" выступает обладатель "Золотого мяча"-2018 Лука Модрич, перебравшийся в стан итальянского гранда летом 2025 года.

Модрич выбрал клуб для завершения карьеры. "Реалу" это не понравилось

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!