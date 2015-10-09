Игрок сборной Бразилии послушался Анчелотти и ушёл из "Реала"

Бразильский нападающий Эндрик Фелипе, перешедший из мадридского "Реала" во французский "Лион" на правах аренды, рассказал о роли итальянского специалиста Карло Анчелотти в принятии этого решения, передают Vesti.kz.

Совет, который повлиял на выбор

Форвард признался, что лично общался с Анчелотти, который ранее возглавлял "Реал", а ныне работает главным тренером сборной Бразилии. Итальянец дал молодому футболисту чёткий и, по словам Эндрика, очень важный совет.

"Я поговорил с Анчелотти, и он дал мне совет. Он сказал, что я могу сделать, чтобы улучшить свои результаты, и это меня очень впечатлило. Суть была такая… "Иди, играй и развивай свои футбольные навыки". Я всегда следовал его совету, поэтому сказал себе: вперед!" — цитирует слова Эндрика инсайдер Фабрицио Романо.

Анчелотти неоднократно подчёркивал, что регулярная игровая практика является ключевым фактором для попадания в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира 2026 года, что могло стать дополнительной мотивацией для молодого нападающего.

Проблемы с игровым временем в "Реале"

В текущем сезоне Эндрик практически не получал шансов в основном составе "Реала". Его положение не изменилось ни при прежнем тренерском штабе, ни после назначения Хаби Алонсо. В общей сложности бразилец провёл три матча во всех турнирах, сыграв всего 99 минут.

Новый этап во Франции

Несмотря на ограниченную роль, мадридский клуб продолжает рассчитывать на игрока: контракт Эндрика с "Реалом" действует до лета 2030 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в 25 миллионов евро.

О переходе Эндрика в "Лион" было официально объявлено 23 декабря. В мадридском клубе рассчитывают, что аренда поможет нападающему получить стабильную практику, адаптироваться к европейскому футболу и перезапустить карьеру на высоком уровне.

Килиан Мбаппе искючён из состава "Реала"

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!