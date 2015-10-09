Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 22:50
 

Джокович удивил Ямаля: просьба великого чемпиона разлетелась по сети

Легендарный теннисист Новак Джокович неожиданно обратился на испанском языке к форварду "Барселоны" Ламину Ямалю с просьбой сделать фото с его сыном Стефаном, сообщают Vesti.kz.

Джокович: Можешь сделать фотографию с моим сыном?

Ямаль: Да.

Джокович: Он тебя очень любит… Стефан, подойди… Это мой сын.

Ямаль: Рад познакомиться.

Напомним, Джокович является 24-кратным чемпионом турниров "Большого шлема".


