Джокович удивил Ямаля: просьба великого чемпиона разлетелась по сети

Легендарный теннисист Новак Джокович неожиданно обратился на испанском языке к форварду "Барселоны" Ламину Ямалю с просьбой сделать фото с его сыном Стефаном, сообщают Vesti.kz.

Джокович: Можешь сделать фотографию с моим сыном?

Ямаль: Да.

Джокович: Он тебя очень любит… Стефан, подойди… Это мой сын.

Ямаль: Рад познакомиться.

Напомним, Джокович является 24-кратным чемпионом турниров "Большого шлема".

