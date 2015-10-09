Джокович удивил Ямаля: просьба великого чемпиона разлетелась по сети

Легендарный теннисист Новак Джокович неожиданно обратился на испанском языке к форварду "Барселоны" Ламину Ямалю с просьбой сделать фото с его сыном Стефаном, сообщают Vesti.kz.
Джокович: Можешь сделать фотографию с моим сыном?
Ямаль: Да.
Джокович: Он тебя очень любит… Стефан, подойди… Это мой сын.
Ямаль: Рад познакомиться.
Напомним, Джокович является 24-кратным чемпионом турниров "Большого шлема".
