Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Мировой футбол
Сегодня 21:13
 

Команду вдохновляет 40-летний Роналду: признание партнёра по клубу

  Комментарии

Поделиться
Команду вдохновляет 40-летний Роналду: признание партнёра по клубу ©x.com/AlNassrFC

Игрок "Аль-Насра" Жоау Фелиш высказался о главной звезде клуба — Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Игрок "Аль-Насра" Жоау Фелиш высказался о главной звезде клуба — Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

"Он пример почти для всех игроков, особенно в плане работы и самоотдачи. И то, что мы видим, как он в свои 40 лет делает то, что делает, дает нам ещё больше мотивации", - приводит слова Фелиша Goal.com.

Португалец перебрался в Саудовскую Аравию летом 2023 года и с тех пор провёл 121 матч за "Аль-Наср", отметившись 107 голами и 22 ассистами.

После 12 туров чемпионата команда Роналду занимает вторую строчку, отставая от лидирующего "Аль-Хиляля" всего на одно очко.


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Бернли   •   Регулярный чемпионат, мужчины
8 января 01:15   •   не начат
Бернли
Бернли
(Бернли)
- : -
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
(Манчестер)
Кто победит в основное время?
Бернли
Ничья
Манчестер Юнайтед
Проголосовало 11 человек

Реклама

Живи спортом!