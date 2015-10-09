Команду вдохновляет 40-летний Роналду: признание партнёра по клубу

Игрок "Аль-Насра" Жоау Фелиш высказался о главной звезде клуба — Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

"Он пример почти для всех игроков, особенно в плане работы и самоотдачи. И то, что мы видим, как он в свои 40 лет делает то, что делает, дает нам ещё больше мотивации", - приводит слова Фелиша Goal.com.

Португалец перебрался в Саудовскую Аравию летом 2023 года и с тех пор провёл 121 матч за "Аль-Наср", отметившись 107 голами и 22 ассистами.

После 12 туров чемпионата команда Роналду занимает вторую строчку, отставая от лидирующего "Аль-Хиляля" всего на одно очко.

