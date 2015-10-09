Кто возглавит "Юнайтед"? Сразу три кандидата на прицеле у руководства

"Манчестер Юнайтед" объявил об увольнении Рубена Аморима и временно доверил подготовку команды к матчу с "Бёрнли" Даррену Флетчеру, сообщают Vesti.kz.

Параллельно руководство клуба активно ищет специалиста, который возглавит "красных дьяволов" до конца сезона.

По данным Sky Sports, манкунианцы уже провели неформальные беседы с Уле Гуннаром Сульшером и Майклом Карриком. Среди вариантов также рассматривается и сценарий, при котором Флетчер останется у руля до лета.

Напомним, Сульшер уже работал в "Юнайтед" и в статусе временного тренера, и на полноценной основе, а Каррик в своё время провёл несколько матчей как исполняющий обязанности.

Ожидается, что клуб свяжется и с другими кандидатами, прежде чем принять окончательное решение.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!