Англия
Вчера 23:16
 

Кто возглавит "Юнайтед"? Сразу три кандидата на прицеле у руководства

Кто возглавит "Юнайтед"? Сразу три кандидата на прицеле у руководства

"Манчестер Юнайтед" объявил об увольнении Рубена Аморима и временно доверил подготовку команды к матчу с "Бёрнли" Даррену Флетчеру, сообщают Vesti.kz.

Параллельно руководство клуба активно ищет специалиста, который возглавит "красных дьяволов" до конца сезона.

По данным Sky Sports, манкунианцы уже провели неформальные беседы с Уле Гуннаром Сульшером и Майклом Карриком. Среди вариантов также рассматривается и сценарий, при котором Флетчер останется у руля до лета.

Напомним, Сульшер уже работал в "Юнайтед" и в статусе временного тренера, и на полноценной основе, а Каррик в своё время провёл несколько матчей как исполняющий обязанности.

Ожидается, что клуб свяжется и с другими кандидатами, прежде чем принять окончательное решение.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 20 15 3 2 40-14 48
2 Манчестер Сити 20 13 3 4 44-18 42
3 Астон Вилла 20 13 3 4 33-24 42
4 Ливерпуль 20 10 4 6 32-28 34
5 Челси 20 8 7 5 33-22 31
6 Манчестер Юнайтед 20 8 7 5 34-30 31
7 Брентфорд 20 9 3 8 32-28 30
8 Сандерленд 20 7 9 4 21-19 30
9 Ньюкасл Юнайтед 20 8 5 7 28-24 29
10 Брайтон энд Хов Альбион 20 7 7 6 30-27 28
11 Фулхэм 20 8 4 8 28-29 28
12 Эвертон 20 8 4 8 22-24 28
13 Тоттенхэм Хотспур 20 7 6 7 28-24 27
14 Кристал Пэлас 20 7 6 7 22-23 27
15 Борнмут 20 5 8 7 31-38 23
16 Лидс Юнайтед 20 5 7 8 26-33 22
17 Ноттингем Форест 20 5 3 12 19-33 18
18 Вест Хэм Юнайтед 20 3 5 12 21-41 14
19 Бернли 20 3 3 14 20-39 12
20 Вулверхэмптон Уондерерс 20 1 3 16 14-40 6

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Бернли   •   Регулярный чемпионат, мужчины
8 января 01:15   •   не начат
Бернли
Бернли
(Бернли)
- : -
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
(Манчестер)
Кто победит в основное время?
Бернли
Ничья
Манчестер Юнайтед
