Англия
Сегодня 20:50
 

Гвардиола удивил реакцией на увольнение тренера "Манчестер Юнайтед"

  Комментарии

Гвардиола удивил реакцией на увольнение тренера "Манчестер Юнайтед" ©Depositphotos.com/GoranJakus

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал увольнение Рубена Аморима с поста наставника "Манчестер Юнайтед", сообщают Vesti.kz.

О решении манкунианцев стало известно в понедельник, 5 января.

"Да, это факт, что (у тренеров) всё меньше времени. Похожее произошло с Энцо (Мареской). Как и Энцо, он (Аморим) — первоклассный тренер. Решение было принято нашими соседями, и я желаю ему всего наилучшего в будущем.

Довольно похожие ситуации (в Англии, Испании и Германии). Я не думаю, что есть страна, где если тренер не выигрывает матчи, то находится в безопасности. Обычно, если не добиваешься результатов, то не имеет значения прошлое или настоящее.

Тебя нанимают, оценивая твои идеи, и увольняют за результаты. Иногда нужен процесс и время. "Юнайтед" не выиграл три домашних матча — с "Эвертоном", у которого было 10 человек на поле на протяжении 70 минут, с "Борнмутом" и "Вулверхэмптоном". Они могли быть близки к "Арсеналу", разрывы (в очках) крайне малы. Также у "Юнайтед" много отсутствующих игроков, как и у нас сейчас. Это сложно, когда футболисты выступают на Кубке Африки и когда важные игроки недоступны", — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Напомним, что Аморим возглавил "Манчестер Юнайтед" в ноябре 2024 года. За время работы он сумел вывести команду в финал Лиги Европы УЕФА, который состоялся в мае в Бильбао. До переезда в Англию специалист работал со "Спортингом", где выигрывал чемпионат Португалии и считался одним из самых перспективных тренеров своего поколения.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 20 15 3 2 40-14 48
2 Манчестер Сити 20 13 3 4 44-18 42
3 Астон Вилла 20 13 3 4 33-24 42
4 Ливерпуль 20 10 4 6 32-28 34
5 Челси 20 8 7 5 33-22 31
6 Манчестер Юнайтед 20 8 7 5 34-30 31
7 Брентфорд 20 9 3 8 32-28 30
8 Сандерленд 20 7 9 4 21-19 30
9 Ньюкасл Юнайтед 20 8 5 7 28-24 29
10 Брайтон энд Хов Альбион 20 7 7 6 30-27 28
11 Фулхэм 20 8 4 8 28-29 28
12 Эвертон 20 8 4 8 22-24 28
13 Тоттенхэм Хотспур 20 7 6 7 28-24 27
14 Кристал Пэлас 20 7 6 7 22-23 27
15 Борнмут 20 5 8 7 31-38 23
16 Лидс Юнайтед 20 5 7 8 26-33 22
17 Ноттингем Форест 20 5 3 12 19-33 18
18 Вест Хэм Юнайтед 20 3 5 12 21-41 14
19 Бернли 20 3 3 14 20-39 12
20 Вулверхэмптон Уондерерс 20 1 3 16 14-40 6

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Манчестер   •   Регулярный чемпионат, мужчины
8 января 00:30   •   не начат
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
- : -
Брайтон энд Хов Альбион
Брайтон энд Хов Альбион
(Брайтон)
Кто победит в основное время?
Манчестер Сити
Ничья
Брайтон энд Хов Альбион
Проголосовало 6 человек

