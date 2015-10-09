Гвардиола удивил реакцией на увольнение тренера "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал увольнение Рубена Аморима с поста наставника "Манчестер Юнайтед", сообщают Vesti.kz.

О решении манкунианцев стало известно в понедельник, 5 января.

"Да, это факт, что (у тренеров) всё меньше времени. Похожее произошло с Энцо (Мареской). Как и Энцо, он (Аморим) — первоклассный тренер. Решение было принято нашими соседями, и я желаю ему всего наилучшего в будущем. Довольно похожие ситуации (в Англии, Испании и Германии). Я не думаю, что есть страна, где если тренер не выигрывает матчи, то находится в безопасности. Обычно, если не добиваешься результатов, то не имеет значения прошлое или настоящее.

Тебя нанимают, оценивая твои идеи, и увольняют за результаты. Иногда нужен процесс и время. "Юнайтед" не выиграл три домашних матча — с "Эвертоном", у которого было 10 человек на поле на протяжении 70 минут, с "Борнмутом" и "Вулверхэмптоном". Они могли быть близки к "Арсеналу", разрывы (в очках) крайне малы. Также у "Юнайтед" много отсутствующих игроков, как и у нас сейчас. Это сложно, когда футболисты выступают на Кубке Африки и когда важные игроки недоступны", — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Напомним, что Аморим возглавил "Манчестер Юнайтед" в ноябре 2024 года. За время работы он сумел вывести команду в финал Лиги Европы УЕФА, который состоялся в мае в Бильбао. До переезда в Англию специалист работал со "Спортингом", где выигрывал чемпионат Португалии и считался одним из самых перспективных тренеров своего поколения.

