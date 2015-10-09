Ямаль принял судьбоносное решение для "Барселоны" и сборной Испании

Молодая звезда "Барселоны" Ламин Ямаль сделал важный шаг в планировании своей карьеры, передают Vesti.kz.

Как сообщает El Nacional, 18-летний футболист намерен изменить свою позицию на поле.

По информации источника, Ямаль больше не хочет ограничиваться ролью правого вингера и стремится играть в центре атаки. Игрок убежден, что именно в этой зоне сможет чаще участвовать в ключевых эпизодах и оказывать большее влияние на ход матчей.

Это решение касается не только его выступлений за клуб, но и игр в составе национальной сборной Испании.

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик положительно относится к идее использования Ямаля в центре нападения и открыт к тактическим экспериментам с участием молодого таланта.

Ямаль попал в "Барселону" в детстве, присоединившись к академии Ла Масия в 2014 году, когда ему было всего шесть лет, а свой дебют в основной команде и Ла Лиге он совершил в апреле 2023 года в возрасте 15 лет, став самым молодым игроком в истории клуба/

В текущем сезоне Ямаль провёл 21 матч, забил девять голов и отдал 11 результативных передач.

