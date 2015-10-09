Новый Ямаль? Главный вундеркинд сезона решил перейти в "Реал"

17-летний атакующий полузащитник мюнхенской "Баварии", немец Леннарт Карл, считающийся одним из самых перспективных футболистов Европы, открыто заявил о своих амбициях, напрямую упомянув мадридский "Реал", передают Vesti.kz.

Вундеркинд "Баварии" мечтает играть за "Реал"

Как сообщает Fichajes, во время визита в фан-клуб игрока спросили о его будущем и возможных шагах за пределами Германии. В ответ Карл признал, что выступления за "Баварию" остаются для него мечтой, однако дал понять, что в дальнейшем хотел бы попробовать себя в "Реале".

Краткое, но показательное заявление не осталось без внимания в Мадриде. В "королевском клубе" подобные сигналы традиционно воспринимают всерьёз — многие громкие трансферы команды в прошлом начинались именно с публичных слов восхищения со стороны будущих звёзд.

Стремительный прогресс и сравнения с Ямалем

Несмотря на юный возраст, Карл уже считается приоритетным игроком в системе развития "Баварии" — одной из сильнейших академий Европы. Его стремительный прогресс и индивидуальные качества вызывают сравнения с ранними сезонами вингера "Барселоны" Ламина Ямаля.

"Реал" обратил внимания на немецкого таланта

Профиль немецкого хавбека полностью соответствует стратегии "Реала", который в последние годы делает ставку на инвестиции в молодых игроков с высоким потолком роста и международным потенциалом. В мадридском клубе не торопятся с активными шагами, однако внимательно следят за ситуацией, рассматривая слова Карла как символический, но важный сигнал на перспективу.

В текущем сезоне Леннарт Карл провёл 22 матча, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. По оценкам Transfermarkt, его рыночная стоимость на данный момент составляет около 60 миллионов евро.

Килиан Мбаппе искючён из состава "Реала"

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!