Англия
Сегодня 14:09
 

Английский тренер подтвердил, что возглавит "Челси"

Лондонский "Челси" определился с новым главным тренером. Команду возглавит англичанин Лиам Росеньор, на данный момент работающий во французском "Страсбурге", передают Vesti.kz.

Информацию подтвердил сам специалист:

"Да, я собираюсь стать новым главным тренером "Челси" — одного из лучших клубов мира. Быть ​​тренером "Челси" — это невероятная возможность в невероятном клубе, чемпионах мира. Я могу вернуться домой, увидеть своих детей, подписать контракт с великолепным клубом. Я не могу упустить эту возможность. Эти 18 месяцев в Страсбурге были лучшим временем в моей жизни, — цитирует слова Росеньора инсайдер Фабрицио Романо.

Смена тренера в Лондоне

Назначение последовало после увольнения итальянца Энцо Марески, который покинул пост главного тренера "Челси" 1 января. Руководство клуба оперативно определилось с преемником, сделав ставку на специалиста из своей футбольной структуры.

Путь Росеньора к топ-клубу

41-летний англичанин ранее работал в "Дерби Каунти" и "Халл Сити", представляющих третий и второй дивизионы Англии. Летом 2024 года он возглавил "Страсбург" — клуб, который фактически является фарм-командой "Челси" из-за общих владельцев.

Под руководством Росеньора французский коллектив уверенно провёл еврокубковую кампанию, выиграв групповой этап Лиги конференций, а также занимает седьмое место в Лиге 1 в текущем сезоне.

