Аморим определился со своим будущим после увольнения из МЮ

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим определился с ближайшими планами, сообщают Vesti.kz.

По информации журналиста Руди Галетти, португалец решил не рассматривать новые предложения до конца сезона, несмотря на интерес клубов из Бразилии и Ближнего Востока.

Аморим намерен сделать паузу, провести больше времени с семьёй и вернуться к работе лишь следующим летом.

Сегодня, 5 января, Аморим был освобождён от должности в МЮ. Он возглавлял команду с ноября 2024 года. Сейчас манкунианцы идут на шестом месте в АПЛ, имея в активе 31 очко и отставая от лидирующего "Арсенала" на 17 баллов.

