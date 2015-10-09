МЮ уволил Аморима и выбрал нового главного тренера

Английский "Манчестер Юнайтед" объявил об увольнении главного тренера Рубена Аморима, сообщают Vesti.kz.

Специалист работал в клубе с ноября 2024 года, а до этого успешно руководил лиссабонским "Спортингом", с которым становился чемпионом Португалии.

Сейчас "красные дьяволы" идут на пятом месте в АПЛ, имея 31 очко после 20 туров. Отставание от лидирующего "Арсенала" составляет 17 баллов.

В ближайшем матче Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" проведёт выездную встречу против "Бёрнли". В этом матче командой будет руководить экс-игрок манкунианцев Даррен Флетчер.

Club statement: Ruben Amorim. — Manchester United (@ManUtd) January 5, 2026

