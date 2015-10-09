"Барселона" решила забрать партнера Роналду

Каталонская "Барселона" нацелилась на защитника "Аль-Хиляля" и сборной Португалии Жоау Канселу, сообщают Vesti.kz.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, каталонцы отправили саудовскому клубу первое предложение по аренде 31-летнего игрока. "Барса" готова взять на себя небольшую часть его зарплаты в "Аль-Хиляле". Переговоры продолжаются.

Ранее сообщалось, что интерес к аренде Канселу проявляет и "Интер".

В нынешнем сезоне Про-лиги футболист провёл всего два матча и не отметился результативными действиями. Его стоимость оценивается в десять миллионов евро.

Отметим, что в сборной Португалии Канселу является партнером звездного форварда саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду.

🚨🔵🔴 EXCLUSIVE: Barcelona send initial official bid to Al Hilal for João Cancelo.



Loan proposal with small part of salary covered, negotiations ongoing.



❗️ Inter have deal verbally agreed with Al Hilal for Cancelo since last week… but player’s waiting for Barça. pic.twitter.com/T20fWPd1S8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 5, 2026

