Испания
Сегодня 23:20
 

"Барселона" решила забрать партнера Роналду

"Барселона" решила забрать партнера Роналду

Каталонская "Барселона" нацелилась на защитника "Аль-Хиляля" и сборной Португалии Жоау Канселу, сообщают Vesti.kz.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, каталонцы отправили саудовскому клубу первое предложение по аренде 31-летнего игрока. "Барса" готова взять на себя небольшую часть его зарплаты в "Аль-Хиляле". Переговоры продолжаются.

Ранее сообщалось, что интерес к аренде Канселу проявляет и "Интер".

В нынешнем сезоне Про-лиги футболист провёл всего два матча и не отметился результативными действиями. Его стоимость оценивается в десять миллионов евро.

Отметим, что в сборной Португалии Канселу является партнером звездного форварда саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду.

