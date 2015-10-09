Месси попросил "Интер Майами" о трансфере: известно имя игрока

Аргентинский нападающий Лионель Месси выступил с инициативой усилить состав "Интер Майами", обозначив приоритетную трансферную цель на ближайшее окно, передают Vesti.kz.

Запрос капитана

По информации Fichajes, Месси обратился к руководству "Интер Майами" с просьбой укрепить атакующую линию полузащиты. Аргентинец считает, что команде необходим качественный апгрейд, чтобы снова всерьёз бороться за титул МЛС и успешно выступать в ключевых турнирах сезона.

Ключевая цель — игрок сборной США

В качестве желаемого усиления Месси назвал 24-летнего американского полузащитника "Уракана" Матко Мильевича. Футболист проводит лучший отрезок в карьере и стал одним из лидеров аргентинского клуба, дойдя с командой до финала турнира Апертура.

Мильевич выделяется мобильностью, умением играть между линиями и высокой эффективностью с мячом — именно эти качества Месси считает необходимыми для развития атакующей игры "Интер Майами".

Конкуренция и преимущества "Интера"

Интерес к Мильевичу также проявляет аргентинский "Расинг", однако "Интер Майами" имеет важное преимущество — свободный слот для футболиста из США, позволяющий предложить выгодные условия без ущерба для зарплатной структуры. Кроме того, сам футболист ранее уже выступал в МЛС за "Монреаль", что упрощает его возможную адаптацию.

Проект под ЧМ-2026

Месси активно вовлечён в формирование долгосрочного проекта клуба. Он продлил контракт с "Интер Майами" до 2028 года и рассматривает команду как важную часть подготовки к чемпионату мира 2026 года. Приглашение Мильевича, по мнению аргентинца, может стать следующим шагом в усилении состава и повышении конкурентоспособности "Интер Майами" на внутренней и международной арене.

