Испания
Сегодня 12:15
 

150 миллионов евро могут завершить эпоху звезды в "Реале"

  Комментарии

150 миллионов евро могут завершить эпоху звезды в "Реале"

Будущее Винисиуса Жуниора в "Реале" вновь оказалось в центре внимания после мощного предложения "Челси" на сумму около 150 миллионов евро, передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

Будущее Винисиуса Жуниора в "Реале" вновь оказалось в центре внимания после мощного предложения "Челси" на сумму около 150 миллионов евро, передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

Нападающий остаётся ключевым игроком команды Хаби Алонсо: он задаёт ритм игры, ведёт быстрые переходы и создаёт угрозу у ворот соперника.

Переговоры зашли в тупик

Однако переговоры о продлении контракта Винисиуса зашли в тупик. Зарплатные требования игрока и его окружения считаются высокими, а внутри клуба нет единого мнения по их удовлетворению. В "Реале" подчёркивают, что не хотят нарушать зарплатную политику и создавать дисбаланс в раздевалке.

"Челси" предлагает солидный контракт

На этом фоне "Челси" предложил Винисиусу контракт с высокой фиксированной базой и бонусами по целям. Для лондонского клуба подписание бразильца стало бы демонстрацией силы в премьер-лиге и прямым сигналом в Лиге чемпионов. Винисиус получил бы центральную роль в проекте и возможность повысить медийную привлекательность команды.

Финансовые и спортивные последствия

Игрок внимательно изучает предложение, не форсируя уход, и рассматривает варианты, если соглашение с "Реалом" не будет достигнуто. В офисах "сливочных" анализируют ситуацию как с финансовой, так и спортивной стороны. Продажа за такую сумму позволила бы укрепить несколько позиций, сохранить финансовую устойчивость и не ослабить команду на поле.

Дилемма клуба

Для "Реала" дилемма ясна: продолжать сложные переговоры о продлении контракта или согласиться на крупную продажу. Решение определит следующий спортивный цикл клуба и станет ключевым фактором на трансферном рынке.

Винисиус перешёл в "Реал" из "Фламенго" в 2018 году за 45 миллионов евро. Его контракт со "сливочными" рассчитан до 30 июня 2027 года. В нынешнем сезоне он сыграл 25 матчей, забив пять мячей и отдав восемь результативных передач.

