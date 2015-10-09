Участник еврокубков из Казахстана сыграет с московским "Спартаком"

Футбольный клуб "Елимай" из Семея проведёт товарищеский матч с московским "Спартаком", передают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал "Дядя Ваня".

Казахстанская команда отправится на учебно-тренировочные сборы в Абу-Даби (ОАЭ), которые пройдут в два этапа — с 6 по 28 января и с 3 по 27 февраля 2026 года. В рамках подготовки подопечные Андрея Карповича сыграют несколько контрольных поединков.

На первом сборе "Елимай" (трансферная стоимость — 6,7 миллиона евро) встретится с семикратным чемпионом Словакии МСК "Жилина", чья стоимость оценивается в 9,7 миллиона евро. На 19 января намечен матч против ФК "Краснодар" (125,7 миллиона евро), который прибудет в Абу-Даби для участия в Зимнем Кубке РПЛ-2026.

Во время второго сбора тренерский штаб "Елимая" планирует провести два товарищеских матча с ведущими клубами Армении. Кроме того, 19 февраля казахстанской команде предстоит сыграть с одним из самых популярных клубов России — московским "Спартаком", трансферная стоимость которого оценивается в 131,3 миллиона евро.

В новейшей истории чаще других казахстанских команд с "красно-белыми" встречалась столичная "Астана" — четыре раза (три поражения и одна победа).

Напомним, что "Елимай" финишировал четвёртым в КПЛ-2025, впервые в своей истории завоевав путёвку в квалификацию Лиги конференций УЕФА.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!