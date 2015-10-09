Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

КПЛ
Сегодня 13:30
 

Участник еврокубков из Казахстана сыграет с московским "Спартаком"

  Комментарии

Поделиться
Участник еврокубков из Казахстана сыграет с московским "Спартаком" ©instagram.com/fcsm_official

Футбольный клуб "Елимай" из Семея проведёт товарищеский матч с московским "Спартаком", передают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал "Дядя Ваня".

Поделиться

Футбольный клуб "Елимай" из Семея проведёт товарищеский матч с московским "Спартаком", передают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал "Дядя Ваня".

Казахстанская команда отправится на учебно-тренировочные сборы в Абу-Даби (ОАЭ), которые пройдут в два этапа — с 6 по 28 января и с 3 по 27 февраля 2026 года. В рамках подготовки подопечные Андрея Карповича сыграют несколько контрольных поединков.

На первом сборе "Елимай" (трансферная стоимость — 6,7 миллиона евро) встретится с семикратным чемпионом Словакии МСК "Жилина", чья стоимость оценивается в 9,7 миллиона евро. На 19 января намечен матч против ФК "Краснодар" (125,7 миллиона евро), который прибудет в Абу-Даби для участия в Зимнем Кубке РПЛ-2026.

Во время второго сбора тренерский штаб "Елимая" планирует провести два товарищеских матча с ведущими клубами Армении. Кроме того, 19 февраля казахстанской команде предстоит сыграть с одним из самых популярных клубов России — московским "Спартаком", трансферная стоимость которого оценивается в 131,3 миллиона евро.

В новейшей истории чаще других казахстанских команд с "красно-белыми" встречалась столичная "Астана" — четыре раза (три поражения и одна победа).

Напомним, что "Елимай" финишировал четвёртым в КПЛ-2025, впервые в своей истории завоевав путёвку в квалификацию Лиги конференций УЕФА.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Неаполь   •   Регулярный чемпионат, мужчины
7 января 22:30   •   не начат
Наполи
Наполи
(Неаполь)
- : -
Верона Хеллас
Верона Хеллас
(Верона)
Кто победит в основное время?
Наполи
Ничья
Верона Хеллас
Проголосовало 5 человек

Реклама

Живи спортом!