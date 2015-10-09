Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Сегодня 22:18
 

Игрок сборной Казахстана прибыл в расположение британского клуба

Игрок сборной Казахстана прибыл в расположение британского клуба Ислам Чесноков. Фото: КФФ©

Казахстанский вингер Ислам Чесноков получил одобрение британской визы для перехода в шотландский "Хартс", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Edinburghnews.

В понедельник утром 26-летний футболист встретился с представителями клуба на "Хэмпден Парк", чтобы завершить необходимые формальности. Сейчас оформляются все документы, и ожидается, что он будет официально представлен игроком "Хартс" до конца недели.

Чесноков прилетел в Шотландию в субботу после задержки рейса в Амстердаме. Он провёл встречу с главным тренером Дереком МакИннесом и уже обживается в Эдинбурге. Планируется, что он присоединится к тренировкам позже на этой неделе, после подписания долгосрочного контракта.

Минувшим летом "Хартс" договорился с Чесноковым о предварительном соглашении после неудачной попытки оформить полноценный трансфер. Его контракт с костанайским "Тоболом" истёк 31 декабря, и теперь он присоединится к шотландскому клубу в статусе свободного агента.

После победы над "Ливингстоном" (1:0) МакИннес отметил, что рассчитывал лично встретиться с новичком. "Похоже, он добирался сюда через все испытания", — улыбнулся тренер. "Он уже в Эдинбурге и направляется на "Тайнкасл". К сожалению, из-за задержек рейсов он не успел посмотреть матч".

