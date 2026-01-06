Боец UFC играл в чемпионате Казахстана по футболу: его выгнали из-за "договорняков"

Сергей Морозов (19-5) - один из первопроходцев Казахстана в UFC, призёр чемпионатов мира и Азии по ММА, панкратиону и рукопашному бою, один из героев фанатов смешанных единоборств. Но немногие знают, что экс-чемпион М-1 Global за несколько лет до своих успехов в клетке пытался пробиться в мир большого профессионального футбола. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, как Морозов проявил себя в самом популярном виде спорта.

Сергей не дерётся уже больше трёх лет, он завершил карьеру так, как не завершал ещё ни один казахстанец - победой в UFC. В декабре 2022-го он единогласным решением победил Джорни Ньюсона и больше в октагон не выходил. Боец ушёл красиво, на серии из двух побед, а в UFC он в итоге достиг рекорда 3-2. Многие связывают завершение карьеры Морозова с религиозными причинами, в 2021 году он официально принял ислам.

Морозов дошёл до дубля "Актобе" и был против "договорняков"

Уроженец Актобе с семилетнего возраста играл в футбол и мечтал дойти до профессионального уровня. Он был достаточно универсален, действуя и в обороне, и в центре поля, а порой даже помогая в нападении. С другой стороны, это говорило о том, что он ещё не нашёл свою позицию, ведь карьера футболиста завершилась рано, не успев толком начаться.

"Я до 19 лет занимался футболом. Несколько лет был капитаном детской команды, потом попал в резервную, где провел два сезона. О футболе и о команде в целом остались только хорошие впечатления. Моей детской мечтой было стать футболистом. По воле Всевышнего, не получилось - пошел заниматься единоборствами, где карьера сложилась намного лучше. Много приятных впечатлений: было полно поездок и приключений, игровой практики в детстве. На соревнования ездили… До сих пор помню эпизоды оттуда - как в быту, так и на поле", - вспоминал Морозов в интервью Kazfootball.kz.

"Договорняки? В ММА не сталкивался. В футболе - да. Не хочу об этом говорить. Из-за этого меня выгнали. Я молодой же был, мне победы были нужны, слава. Я многих этих вещей не понимал", - признался спортсмен в интервью YouTube-каналу "Ушатайка".

Морозов рассказывал, что причиной его ухода из командымог стать его характер. Он высказывался так, как считал нужным, причём даже в те моменты, где, по его сегодняшним словам, можно было промолчать, в том числе на тему договорных матчей. В итоге будущего бойца UFC выгнали из команды, зато это дало ему путь в мир единоборств, где он добился высоких результатов.

При этом Морозов, несмотря на то, что не очень хорошо попрощался с профессиональным футболом, всё так же следит за этим видом спорта, болеет за родной "Актобе", иногда посещает игры и общается с футболистами. В 2024 году он был рад триумфу клуба в Кубке Казахстана, но при этом считал, что им нельзя было отпускать своих лидеров Максима Самородова и Рамазана Оразова. Поэтому Сергей всё ещё вовлечён в актюбинский футбол, пусть уже давно не является игроком.

Сколько игр он провёл и с кем играл в дубле "Актобе"?

Официально Морозов числился в составе "Актобе-Жас" в сезонах 2006 и 2007 годов, когда команда была представлена в юго-западной конференции первой лиги. В первом случае команда заняла восьмое место из 14 команд, а в следующем сезоне финишировала четвёртой среди 13 клубов.

В первой-лиге 2006 Морозов провёл 17 матчей, в которых заработал одно предупреждение, а в 2007 году он отыграл в 11 встречах, удалившись в домашней встрече с "Мегаспортом" (0:2) уже на 35-й минуте.

Также в апреле 2007 года Морозов принял участие в своём единственном матче в рамках Кубка Казахстана. Однако в домашней игре актюбинцы проиграли "Атырау" (1:2) и вылетели из турнира. В первом тайме голов не было, а Сергея заменили в перерыве, выпустив вместо него Антона Шурыгина. Того самого, который в итоге провёл более 80 игр на уровне казахстанской премьер-лиги (КПЛ), большую часть - за "Актобе".

Получается, в сумме Морозов провёл 29 матчей на профессиональном уровне, 28 из которых - в первой лиге, ещё один - в Кубке Казахстана. Голевыми действиями он не отмечался, а более подробной статистики матчей второго дивизиона страны тех сезонов в открытых источниках нет.

В 2022 году, в интервью нашему YouTube-каналу, Морозов выражал искреннюю радость за тогдашние результаты сборной Казахстана по футболу. На тот момент команда возглавляла отборочную группу Евро-2024:

- Если честно, я очень удивлён, столько побед, столько очков набрали. На первом месте в группе идут... Я не знаю, за футболом сейчас плохо слежу, раньше лучше, конечно, следил. Мне кажется, такого (у сборной) ещё не было, или очень давно не было. Я думаю, это не только меня, это всех фанатов радует, потому что все привыкли футбол критиковать, особенно национальную сборную. А они сейчас просто рты всем закрывают, так что я очень рад за них. Посмотрел обзоры, мне нравится, что команда стала реальным коллективом, вместе играют, бьются, забивают свои трудовые голы, есть невероятные голы.

Морозов - уникальный спортсмен для Казахстана, который совместил в себе два абсолютно разных вида спорта. И если бы его не выгнали из футбола, вполне вероятно, что мы не узнали бы о Сергее как о спортсмене высочайшего уровня. Поэтому решение выгнать Морозова из "Актобе-Жас" дало возможность реализовать ему свой потенциал в ММА и прославить страну на международной арене.

