В "Кайрате" выступили с заявлением по новому контракту с Калмурзой

В алматинском "Кайрате" прокомментировали информацию о новом контракте с 18-летним голкипером Шерханом Калмурзой, которая ранее появилась в сети, сообщают Vesti.kz.

Ранее в СМИ сообщалось, что "жёлто-чёрные" якобы продлили соглашение с молодым вратарём до конца 2028 года. Однако в пресс-службе клуба опровергли эти данные, подчеркнув, что распространяемая информация не соответствует действительности и на данный момент новый контракт с футболистом не подписан.

Прорывной сезон молодого вратаря

Несмотря на юный возраст, Калмурза уже успел заявить о себе на взрослом уровне. В 2025 году голкипер дебютировал за основную команду алматинцев и провёл пять матчей в официальных турнирах — в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) и Лиге чемпионов.

В этих встречах Шерхан пропустил 10 мячей, при этом два поединка завершил "на ноль", что стало серьёзным достижением для 18-летнего вратаря на столь высоком уровне.

Стоит отметить, что футболист за короткий промежуток времени набрал большую аудиторию в соцсетях и стал самым популярным игроком страны.

