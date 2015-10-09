Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Казахстан(футбол)
Сегодня 11:07
 

В "Кайрате" выступили с заявлением по новому контракту с Калмурзой

В "Кайрате" выступили с заявлением по новому контракту с Калмурзой Шерхан Калмурза. ©ФК "Кайрат"

В алматинском "Кайрате" прокомментировали информацию о новом контракте с 18-летним голкипером Шерханом Калмурзой, которая ранее появилась в сети, сообщают Vesti.kz.

В алматинском "Кайрате" прокомментировали информацию о новом контракте с 18-летним голкипером Шерханом Калмурзой, которая ранее появилась в сети, сообщают Vesti.kz.

Ранее в СМИ сообщалось, что "жёлто-чёрные" якобы продлили соглашение с молодым вратарём до конца 2028 года. Однако в пресс-службе клуба опровергли эти данные, подчеркнув, что распространяемая информация не соответствует действительности и на данный момент новый контракт с футболистом не подписан.

Прорывной сезон молодого вратаря

Несмотря на юный возраст, Калмурза уже успел заявить о себе на взрослом уровне. В 2025 году голкипер дебютировал за основную команду алматинцев и провёл пять матчей в официальных турнирах — в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) и Лиге чемпионов.

В этих встречах Шерхан пропустил 10 мячей, при этом два поединка завершил "на ноль", что стало серьёзным достижением для 18-летнего вратаря на столь высоком уровне.

Стоит отметить, что футболист за короткий промежуток времени набрал большую аудиторию в соцсетях и стал самым популярным игроком страны.

Дастан Сатпаев уделал обладателя "Золотого мяча" и возглавил мировой рейтинг

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

