КПЛ
Сегодня 12:03
 

"Кайрат" объявил решение по опытному легионеру

  Комментарии

"Кайрат" объявил решение по опытному легионеру Элдер Сантана. ©ФК "Кайрат"

Алматинский "Кайрат" официально сообщил о расставании с бразильским нападающим Элдером Сантаной. 32-летний форвард покинул клуб в связи с истечением срока контракта, передают Vesti.kz.

Сантана перешёл в состав "жёлто-чёрных" в начале 2024 года из "Актобе" и за время выступлений в Алматы дважды стал чемпионом Казахстана. Одним из самых ярких моментов его карьеры в "Кайрате" стал матч за Суперкубок Казахстана-2025 против "Актобе", в котором бразилец отметился голом и результативной передачей, получив приз лучшему игроку встречи.

Однако уже в следующем матче нападающий получил тяжёлую травму — разрыв крестообразной связки, из-за которой выбыл до конца сезона. В прошлом году Сантана успел провести лишь два матча, забив один гол.

Всего за "Кайрат" бразилец сыграл 31 матч, записав на свой счёт пять голов и три результативные передачи.

В клубе поблагодарили Элдера Сантану за вклад в достижения команды и пожелали ему успехов в дальнейшей карьере.


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

