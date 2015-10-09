"Кайрат" объявил решение по опытному легионеру

Алматинский "Кайрат" официально сообщил о расставании с бразильским нападающим Элдером Сантаной. 32-летний форвард покинул клуб в связи с истечением срока контракта, передают Vesti.kz.

Сантана перешёл в состав "жёлто-чёрных" в начале 2024 года из "Актобе" и за время выступлений в Алматы дважды стал чемпионом Казахстана. Одним из самых ярких моментов его карьеры в "Кайрате" стал матч за Суперкубок Казахстана-2025 против "Актобе", в котором бразилец отметился голом и результативной передачей, получив приз лучшему игроку встречи.

Однако уже в следующем матче нападающий получил тяжёлую травму — разрыв крестообразной связки, из-за которой выбыл до конца сезона. В прошлом году Сантана успел провести лишь два матча, забив один гол.

Всего за "Кайрат" бразилец сыграл 31 матч, записав на свой счёт пять голов и три результативные передачи.

В клубе поблагодарили Элдера Сантану за вклад в достижения команды и пожелали ему успехов в дальнейшей карьере.

