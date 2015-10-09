Клуб КПЛ расстался сразу с 12 игроками

Пресс-служба ФК "Атырау" сообщила об уходе сразу 12 игроков, передает корреспондент Vesti.kz.

"В связи с истечением срока контракта футбольный клуб „Атырау“ расстаётся с рядом игроков", - пишет Instagram клуба.

"Нефтяников" покинули следующие футболисты: вратарь Алишер Сулеймен; защитники Дмитро Рижук, Ескендир Кыбырай, Данияр Урда; полузащитники Василий Совпель, Нурдаулет Байбосынов, Вадим Афанасенко, Вадим Яковлев, Карим Смыков, Нурдаулет Орынбасар; нападающие Лука Згурский, Цевелин Чунчуков.

В минувшем сезоне КПЛ "Атырау" завершил чемпионат на 13-й строчке. "Нефтяники" едва не оказались в зоне вылета. Команда сохранила место в элите благодаря точечным усилениям по ходу года и последующему расширению лиги до 16 клубов.

