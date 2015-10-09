Участник КПЛ представил состав на зарубежные сборы

Кызылординский "Кайсар" объявил состав на предсезонные сборы, которые пройдут с 7 по 20 января в ОАЭ, сообщают Vesti.kz.

В ходе этих сборов "волки" проведут два контрольных матча.

В список вошли следующие футболисты:

Вратари: Нурымжан Салайдин, Адам Ковач, Айкын Ажихан;

Защитники: Абылайхан Толегенов, Темирлан Мурзагалиев, Батырбек Шатан, Ринат Акберген, Нияз Идирисов, Батырхан Тажибай, Саги Совет, Адилет Кенесбек, Саламат Жумабеков;

Полузащитники: Думан Нарзилдаев, Айбол Абикен, Ерсултан Калдыбеков, Никола Цуцкич, Бакдаулет Конлимкос, Муслим Жумат, Димаш Серикулы, Нурдаулет Амирбек, Томас Джонсен, Динмухаммед Рустемулы;

Нападающие: Нурдаулет Агзамбаев, Алияр Мухамед, Оркен Махан, Еркин Алимжан.

