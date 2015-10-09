Клуб КПЛ объявил о подписании шведского легионера

Шведский форвард боснийского происхождения Айдын Желькович пополнил ряды ФК "Актобе", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу "красно-белых".
"Нападающий с двойным гражданством Швеции и Боснии Айдын Желькович пополнил состав "Актобе". 28-летний футболист способен сыграть на нескольких позициях в атакующей линии", - гласит сообщение клуба.
Его трансферная стоимость оценивается в 600 тысяч евро.
Отметим, что в межсезонье лучший бомбардир и ещё восемь футболистов покинули расположение "Актобе".
Между тем бывший вратарь алматинского "Кайрата" Александр Заруцкий продолжит карьеру в составе "красно-белых".
"Актобе" занял пятое место в таблице КПЛ-2025 и остался без еврокубков.
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама