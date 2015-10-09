Клуб КПЛ объявил о подписании шведского легионера

Шведский форвард боснийского происхождения Айдын Желькович пополнил ряды ФК "Актобе", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу "красно-белых".

"Нападающий с двойным гражданством Швеции и Боснии Айдын Желькович пополнил состав "Актобе". 28-летний футболист способен сыграть на нескольких позициях в атакующей линии", - гласит сообщение клуба.

Его трансферная стоимость оценивается в 600 тысяч евро.

Отметим, что в межсезонье лучший бомбардир и ещё восемь футболистов покинули расположение "Актобе"

Между тем бывший вратарь алматинского "Кайрата" Александр Заруцкий продолжит карьеру в составе "красно-белых".

"Актобе" занял пятое место в таблице КПЛ-2025 и остался без еврокубков.

