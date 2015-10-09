Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

КПЛ
Сегодня 12:32
 

Лучший бомбардир и ещё 8 футболистов покинули "Актобе"

  Комментарии

Поделиться
Лучший бомбардир и ещё 8 футболистов покинули "Актобе" ©ФК "Актобе"

Сразу девять футболистов покинули состав "Актобе" в зимнее межсезонье, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Сразу девять футболистов покинули состав "Актобе" в зимнее межсезонье, сообщают Vesti.kz.

В частности, "красно-белые" лишились лучшего бомбардира команды Жайро Жана. Гаитянец в прошлом сезоне казахстанской премьер-лиги забил девять голов и отдать один ассист.

Также контракт с "Актобе" расторг капитан Алибек Касым. В сезоне-2025 он провёл 19 матчей, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Ранее состав "Актобе" покинули защитники Неманья Анджелкович, Лев Скворцов и Богдан Вэтэжелу, полузащитники Данияр Усенов и Уче Агбо, нападающие Идрис Умаев и Оралхан Омиртаев.

Между тем, у клуба есть два новичка — казахстанский вратарь Александр Заруцкий и украинский защитник Иван Ордец.

Сезон-2025 в КПЛ "Актобе" завершил на пятом месте и остался без еврокубков.


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Памплона   •   Регулярный чемпионат, мужчины
3 января 20:15   •   не начат
Осасуна
Осасуна
(Памплона)
- : -
Атлетик
Атлетик
(Бильбао)
Кто победит в основное время?
Осасуна
Ничья
Атлетик
Проголосовало 1 человек

Реклама

Живи спортом!