Лучший бомбардир и ещё 8 футболистов покинули "Актобе"

Сразу девять футболистов покинули состав "Актобе" в зимнее межсезонье, сообщают Vesti.kz.

В частности, "красно-белые" лишились лучшего бомбардира команды Жайро Жана. Гаитянец в прошлом сезоне казахстанской премьер-лиги забил девять голов и отдать один ассист.

Также контракт с "Актобе" расторг капитан Алибек Касым. В сезоне-2025 он провёл 19 матчей, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Ранее состав "Актобе" покинули защитники Неманья Анджелкович, Лев Скворцов и Богдан Вэтэжелу, полузащитники Данияр Усенов и Уче Агбо, нападающие Идрис Умаев и Оралхан Омиртаев.

Между тем, у клуба есть два новичка — казахстанский вратарь Александр Заруцкий и украинский защитник Иван Ордец.

Сезон-2025 в КПЛ "Актобе" завершил на пятом месте и остался без еврокубков.

