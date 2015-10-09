За год забил больше, чем они за всю карьеру: как Сатпаев обошёл Сейдахмета и сборников

К 17 годам Дастан Сатпаев уже забил 20 голов на высоком уровне, превзойдя показатели многих своих соотечественников, у которых куда больше опыта. Корреспондент Vesti.kz подготовил показательную статистику.

Если учитывать только голы в высших дивизионах национальных чемпионатов, кубковых турнирах, еврокубках и за сборную, то у Дастана 20 мячей в 47 матчах. Все эти матчи и голы пришлись на 2025 год.

20 голов - показатель серьёзный. И, как оказалось, не только для 17-летнего юноши. У многих более опытных казахстанских игроков нет такой статистики, хотя они тоже играют ближе к атаке или непосредственно в нападении.

Всего на счету Дастана 14 голов в КПЛ, четыре - в Лиге чемпионов, по одному - за сборную Казахстана и в Кубке страны. А у кого забитых голов на высоком уровне меньше, чем у Сатпаева?

Рамазан Оразов - 11 голов

Скоро полузащитнику исполнится 28 лет, и у него за плечами 188 матчей на высоком уровне (без учёта низших дивизионов, а также молодёжных и юношеских сборных). В том числе он поиграл в зарубежных чемпионатах. И несмотря на то, что он хавбек более атакующего плана, на его счету всего 11 голов.

Четыре - в КПЛ, два - в чемпионате Дании, по одному - в Лиге Европы, Лиге конференций, чемпионате Словении, Кубке Дании и за сборную. Сатпаев уже превзошёл Оразова почти в два раза, и этот разрыв будет только увеличиваться.

Особенно удивительно видеть здесь некогда считавшегося "Казахским Месси" Сейдахмета. К 25 годам у него 163 матча на высоком уровне, но количество голов ничтожно малое - 12. Зато два из них были забиты в футболке сборной Казахстана.

У 29-летнего крайнего полузащитника Зуева тоже 12 мячей, но после 247 матчей на высшем уровне. А у центрального полузащитника Жукова к 31 году накопилось 356 матчей. Он в меньшей степени задействован в атаке, но количество игр и выступление в крепких командах намекает на то, что 12 голов - это маловато.

Динмухамед Караман - 13 голов

Этот игрок тоже не нападающий, но может сыграть вингера и плеймейкера. Тем не менее 25-летний полузащитник забил всего 13 голов в 153 матчах на высшем уровне. В 2025 году у Динмухамеда случился прогресс, и не исключено, что теперь результативность парня будет расти.

Даурен Жумат - 15 голов

Этому вингеру 26 лет, но он провёл на высшем уровне всего 54 матча, немногим больше, чем Сатпаев. Связано это с поздним раскрытием - Даурен много лет провёл в низших дивизионах Казахстана.

В сезоне-2025 Жумат стал одним из открытий. Но количество голов за всю карьеру у него пока не столь впечатляющее - 15 мячей, 14 из которых в КПЛ.

На Швырёва когда-то возлагали большие надежды в "Кайрате", где он тоже начал играть в юном возрасте. Однако сейчас форварду уже 25, и за 145 матчей на высоком уровне он отличился всего 16 раз. Получается, за все эти годы он не забил столько, сколько наколотил Сатпаев за один календарный год, причём первый в профессиональной карьере.

26-летний Пайруз играл вингера, а в последнее время опустился на позицию латераля. Тем не менее он всё равно воспринимается как игрок атакующий. За 169 матчей забил 16 голов, десять из которых - в КПЛ.

25-летний Кенесов играет чуть ближе к центру поля, но тоже имеет потенциал быть полезным в атаке, особенно в созидании. Проведя 140 матчей на высшем уровне, он отличился 16 раз, 14 - в КПЛ.

Галымжан Кенжебек - 17 голов

Сразу отметим, что не включили пять голов за кипрский "Акритас Хлоракас", так как они были забиты во втором по значимости дивизионе страны. В целом же Кенжебек всё ещё молод, но не так, как Сатпаев - ему 22 года. И у него большое будущее и потенциал забивать много и везде.

Сейчас у Галымжана 86 игр в высших дивизионах, кубковых турнирах и за сборную, в которых он отметился 17 голами. Радует, что три из них уже забиты на уровне национальных сборных.

Тимур Мульдинов - 19 голов

Удивительно, что 32-летний нападающий, на протяжении многих лет выступающий в КПЛ, забил за всю карьеру меньше, чем юный Сатпаев. Да, если добавить голы в низших лигах, то статистика Мульдинова вырастит, но мы это не учитываем.

Всего Тимур провёл 191 матч, в которых забил 19 голов. 16 - в КПЛ, ещё три - в Кубке Казахстана.

Отметим, что Сатпаев рискует остаться без возможности улучшить статистику до старта нового сезона-2026, так как из-за проблем со здоровьем он может не сыграть в январских матчах общего этапа Лиги чемпионов с "Брюгге" и "Арсеналом".

Фото: ФК "Кайрат" (1,6), КФФ (2,4,5,7), ФК "Актобе" (3), ФК "Кызыл-Жар" (8)©️

