Дастан Сатпаев и ещё двое игроков "исключены" из состава "Кайрата"

Футбольный клуб "Кайрат" проведёт сборы в Абу-Даби (ОАЭ), которые продлятся до 15 января, передают Vesti.kz.

В рамках учебно-тренировочного сбора алматинцы планируют провести два товарищеских матча: с азербайджанским "Нефтчи" (9 января) и с хорватским "Вараждином" (14 января).

При этом Дастан Сатпаев, Олжас Байбек и Азамат Туякбаев пропустят сборы, так как проходят лечение и реабилитацию.

Игроки, которые примут участие в УТС в Абу-Даби:

Напомним, что "Кайрат" также проведёт два матча на общем этапе Лиги чемпионов: 20 января в Астане сыграет против бельгийского "Брюгге", а 28 января в Лондоне встретится с "Арсеналом".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!