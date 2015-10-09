Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

КПЛ
Сегодня 08:31
 

Дастан Сатпаев и ещё двое игроков "исключены" из состава "Кайрата"

  Комментарии

Поделиться
Дастан Сатпаев и ещё двое игроков "исключены" из состава "Кайрата" Дастан Сатпаев. ©ФК "Кайрат"

Футбольный клуб "Кайрат" проведёт сборы в Абу-Даби (ОАЭ), которые продлятся до 15 января, передают Vesti.kz.

Поделиться

Футбольный клуб "Кайрат" проведёт сборы в Абу-Даби (ОАЭ), которые продлятся до 15 января, передают Vesti.kz.

В рамках учебно-тренировочного сбора алматинцы планируют провести два товарищеских матча: с азербайджанским "Нефтчи" (9 января) и с хорватским "Вараждином" (14 января).

При этом Дастан Сатпаев, Олжас Байбек и Азамат Туякбаев пропустят сборы, так как проходят лечение и реабилитацию.

Игроки, которые примут участие в УТС в Абу-Даби:


Напомним, что "Кайрат" также проведёт два матча на общем этапе Лиги чемпионов: 20 января в Астане сыграет против бельгийского "Брюгге", а 28 января в Лондоне встретится с "Арсеналом".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Суперкубок Франции 2025/26   •   Франция, Париж   •   Финал, мужчины
6 января 01:00   •   не начат
ПСЖ
ПСЖ
(Париж)
- : -
Марсель Олимпик
Марсель Олимпик
(Марсель)
Кто победит в основное время?
ПСЖ
Ничья
Марсель Олимпик
Проголосовало 169 человек

Реклама

Живи спортом!