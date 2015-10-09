Симеоне решил увести новичка из-под носа "Барселоны"

Мадридский "Атлетико" начал работу над усилением оборонительной линии и проявляет интерес к защитнику "Манчестер Сити" Натану Аке, передают Vesti.kz.

По информации Fichajes.net, клуб Диего Симеоне рассматривает вариант аренды 30-летнего футболиста с правом выкупа. Предполагается, что опция полноценного трансфера может составить около 25 миллионов евро плюс бонусы.

В "Атлетико" считают, что Аке способен дать команде необходимый опыт и стабильность в обороне. Нидерландец может сыграть как на позиции центрального защитника, так и на левом фланге, что делает его универсальным вариантом для схем Симеоне.

В "Манчестер Сити" не исключают такой вариант. Из-за высокой конкуренции в составе "горожан" Аке не всегда получает стабильную игровую практику, а аренда может устроить все стороны.

Переговоры находятся на ранней стадии, однако мадридский клуб рассчитывает ускорить процесс, чтобы закрыть проблемную позицию в защите в ближайшее трансферное окно.

Примечательно, что ранее к игроку проявляла интерес "Барселона".

Аке выступает за "Сити" с 2020 года. До этого был игроком "Борнмута", "Уотфорда", "Рединга" и "Челси".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!