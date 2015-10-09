Флик не дал лидеру "Барселоны" уехать в Саудовскую Аравию

Бразильский вингер Рафинья превратился в одного из самых надёжных игроков "Барселоны" и важную опору Ханси Флика на поле благодаря своей работе, самоотдаче и интенсивности, передают Vesti.kz.

По данным El Nacional, летом на игрока претендовали клубы из Саудовской Аравии, готовые утроить его зарплату и сделать его медийной звездой. Однако Флик лично вмешался и убедил Рафинью остаться. Тренер считает его "непродаваемым" — не только из-за статистики, но и благодаря лидерству, постоянному давлению на соперников и спортивному менталитету, который идеально вписывается в нынешнюю концепцию команды.

В клубе признают, что предложения были финансово соблазнительными, но уверены: бразилец — ключевой игрок в процессе перестройки "Барселоны" и поможет команде вернуть лидерство в Европе.

Рафинья остаётся важным элементом нового проекта клуба, где ему обещан значимый игровой статус, участие в крупных матчах и возможность бороться за трофеи на европейской арене.

Рафинья защищает цвета "Барселоны" с 2022 года. Также в его карьере были "Лидс", "Ренн", "Спортинг" (Лиссабон), "Витория Гимарайнш" и "Аваи".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!