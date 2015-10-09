Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 20:36
 

Игрок сборной Португалии отказал финалисту ЛЧ ради трансфера в "Барселону"

Игрок сборной Португалии отказал финалисту ЛЧ ради трансфера в "Барселону" Сборная Португалии по футболу. ©Depositphotos

Защитник сборной Португалии Жоау Канселу отказал миланскому "Интеру", так как намерен вернуться в "Барселону", передают Vesti.kz.

Защитник сборной Португалии Жоау Канселу отказал миланскому "Интеру", так как намерен вернуться в "Барселону", передают Vesti.kz.

Отказ "Интеру"

Канселу уже готов был принять предложение действующего финалиста Лиги чемпионов, однако вступление каталонского клуба в борьбу за португальца изменило ситуацию. Футболист, как сообщает DeadlineDayLive, остаётся уверенным в своём переходе в "Барселону".

Предыдущий опыт в "Барсе"

Жоау уже выступал за "сине-гранатовых" на правах аренды в сезоне 2023/24. Тогда защитник провёл 42 матча, забил 4 гола, отдал 5 результативных передач и стал важной частью команды под руководством Хави Эрнандеса.


Карьерный путь

В текущем сезоне Канселу провёл шесть матчей за саудовский "Аль-Хиляль", забил один гол и оформил два ассиста. Ранее португалец играл за "Манчестер Сити", "Баварию", "Ювентус", "Интер" и другие ведущие клубы Европы, что делает его одним из самых опытных фланговых защитников на континенте.

"Барса" понесла первую потерю: лидер команды уже договорился с новым клубом

