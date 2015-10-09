Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 17:05
 

"Барса" понесла первую потерю: лидер команды уже договорился с новым клубом

"Барса" понесла первую потерю: лидер команды уже договорился с новым клубом ©ФК "Барселона"

Капитан "Барселоны" и голкипер сборной Германии Марк-Андре тер Штеген близок к смене команды в зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

Условия сделки

По информации Fichajes, 33-летний вратарь продолжит сезон в "Жироне" на правах аренды до конца сезона. Соглашение между клубами находится на финальной стадии. Большую часть зарплаты вратаря возьмут на себя "сине-гранатовые", тогда как вторые покроют меньшую долю, что позволило сторонам быстро прийти к компромиссу.

Почему именно "Жирона"

"Жирона" гарантирует тер Штегену место в основе и стабильную игровую практику в Ла Лиге. Важным фактором стало и то, что немец останется в Каталонии, избежав резкой смены обстановки в решающий отрезок сезона.


Причины ухода из "Барселоны"

Положение тер Штегена в каталонском клубе заметно изменилось за последние месяцы. После появления Жоана Гарсии в статусе основного вратаря немец лишился стабильной игровой практики, что стало ключевым фактором при принятии решения о временном уходе.

В преддверии чемпионата мира тер Штеген не готов проводить сезон на скамейке запасных, поскольку регулярная практика напрямую влияет на его позиции в сборной Германии.

Что дальше

Если в ближайшие дни не возникнет форс-мажоров, переход будет оформлен официально. В Испании отмечают, что аренда тер Штегена может стать одним из самых заметных событий зимнего трансферного окна и важным шагом для самого вратаря на пути к возвращению статуса первого номера сборной Германии.

Переход станет первым исходящим трансфером "Барселоны" в новом сезоне.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 18 15 1 2 51-20 46
2 Реал М 18 13 3 2 36-16 42
3 Атлетико М 18 11 4 3 33-16 37
4 Вильярреал 16 11 2 3 31-15 35
5 Эспаньол 17 10 3 4 22-17 33
6 Бетис 17 7 7 3 29-19 28
7 Сельта 17 5 8 4 20-19 23
8 Атлетик 18 7 2 9 16-24 23
9 Эльче 17 5 7 5 23-20 22
10 Хетафе 17 6 2 9 13-22 20
11 Севилья 17 6 2 9 24-26 20
12 Осасуна 17 5 3 9 17-20 18
13 Мальорка 17 4 6 7 19-24 18
14 Райо Вальекано 17 4 6 7 13-20 18
15 Алавес 17 5 3 9 14-20 18
16 Реал Сосьедад 17 4 5 8 21-25 17
17 Валенсия 17 3 7 7 16-26 16
18 Жирона 17 3 6 8 15-33 15
19 Реал Овьедо 17 2 5 10 7-26 11
20 Леванте 16 2 4 10 17-29 10

