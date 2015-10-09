"Барса" понесла первую потерю: лидер команды уже договорился с новым клубом

Капитан "Барселоны" и голкипер сборной Германии Марк-Андре тер Штеген близок к смене команды в зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

Условия сделки

По информации Fichajes, 33-летний вратарь продолжит сезон в "Жироне" на правах аренды до конца сезона. Соглашение между клубами находится на финальной стадии. Большую часть зарплаты вратаря возьмут на себя "сине-гранатовые", тогда как вторые покроют меньшую долю, что позволило сторонам быстро прийти к компромиссу.

Почему именно "Жирона"

"Жирона" гарантирует тер Штегену место в основе и стабильную игровую практику в Ла Лиге. Важным фактором стало и то, что немец останется в Каталонии, избежав резкой смены обстановки в решающий отрезок сезона.

Причины ухода из "Барселоны"

Положение тер Штегена в каталонском клубе заметно изменилось за последние месяцы. После появления Жоана Гарсии в статусе основного вратаря немец лишился стабильной игровой практики, что стало ключевым фактором при принятии решения о временном уходе.

В преддверии чемпионата мира тер Штеген не готов проводить сезон на скамейке запасных, поскольку регулярная практика напрямую влияет на его позиции в сборной Германии.

Что дальше

Если в ближайшие дни не возникнет форс-мажоров, переход будет оформлен официально. В Испании отмечают, что аренда тер Штегена может стать одним из самых заметных событий зимнего трансферного окна и важным шагом для самого вратаря на пути к возвращению статуса первого номера сборной Германии.

Переход станет первым исходящим трансфером "Барселоны" в новом сезоне.

