Российский нападающий раскрыл детали отказа в гражданстве Казахстана

Российский нападающий Идрис Умаев, ранее выступавший за "Актобе", рассказал, почему ему так и не удалось получить казахстанское гражданство и претендовать на вызов в национальную сборную, передают Vesti.kz.

"Со своей стороны я сделал всё"

"В середине марта 2024-го у нас была игра против "Кайсара", а потом началась пауза. Все улетали домой на выходные, и я тоже взял билеты домой. Потом мне позвонили с Астаны и попросили прилететь, чтобы получить паспорт. По итогу я остался в Казахстане и надеялся, что получу паспорт. Как видите, не получилось. Со своей стороны я сделал всё, что должен был. Может быть, ожидал, что получу паспорт быстро, но наверное, это долгий процесс", - рассказал он в интервью ASnews.kz.

Умаев покинул "Актобе" в текущее межсезонье. В Казахстане также играл за карагандинский "Шахтёр". В его карьере ещё были российские клубы "Енисей", "Чайка", "Химки", "Ахмат" и литовская "Паланга".

