Российский нападающий раскрыл детали отказа в гражданстве Казахстана

Идрис Умаев. Фото: ©ФК "Актобе"

Российский нападающий Идрис Умаев, ранее выступавший за "Актобе", рассказал, почему ему так и не удалось получить казахстанское гражданство и претендовать на вызов в национальную сборную, передают Vesti.kz.

"Со своей стороны я сделал всё"

"В середине марта 2024-го у нас была игра против "Кайсара", а потом началась пауза. Все улетали домой на выходные, и я тоже взял билеты домой. Потом мне позвонили с Астаны и попросили прилететь, чтобы получить паспорт. По итогу я остался в Казахстане и надеялся, что получу паспорт. Как видите, не получилось. Со своей стороны я сделал всё, что должен был. Может быть, ожидал, что получу паспорт быстро, но наверное, это долгий процесс", - рассказал он в интервью ASnews.kz.

Умаев покинул "Актобе" в текущее межсезонье. В Казахстане также играл за карагандинский "Шахтёр". В его карьере ещё были российские клубы "Енисей", "Чайка", "Химки", "Ахмат" и литовская "Паланга".

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

