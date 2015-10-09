"Бавария" готова отдать 50 миллионов за лидера "Барселоны"

Полузащита "Барселоны" вновь оказалась в центре трансферных слухов после активности немецкого гиганта — "Баварии", которая может существенно изменить спортивные планы каталонского клуба, передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

Будущее Де Йонга снова под вопросом

Френки де Йонг, один из ключевых игроков "Барселоны" последних сезонов и партнёр Педри, вновь оказался в эпицентре трансферных обсуждений. Его контракт с каталонским клубом действует до 2029 года.

Однако экономическая ситуация "сине-гранатовых" и растущий интерес со стороны европейских топ-клубов вновь подняли вопрос о будущем голландца. В "Барсе" ценят его авторитет, способность выстраивать игру и влияние на выход мяча, но учитывают и высокую зарплату. Любая крупная трансферная операция рассматривается комплексно. Руководство клуба изучает все варианты без спешки, оставляя двери открытыми для переговоров.

"Бавария" видит в Де Йонге приоритет

Баварский клуб активно ищет усиление полузащиты, чтобы сохранить доминирование в Бундеслиге и вернуть лидерство в Лиге чемпионов. Под руководством Венсана Компани имя Де Йонга выделено как главный приоритет.

Уход Леона Горецки создаёт необходимость действовать немедленно. Компани считает, что Де Йонг идеально подходит для формирования высокоуровневой двойки опорных полузащитников с Йозуа Киммихом, обеспечивая контроль, динамику и точные передачи из глубины поля.

"Бавария" готовит предложение около 50 миллионов евро, которое уже предварительно озвучено окружению "Барселоны". В 28 лет голландец находится в расцвете карьеры, что идеально вписывается в немецкий проект. Его приход обеспечит "роскошную ротацию" с Александром Павловичем, добавляя глубину состава во всех турнирах.

Дилемма "Барселоны" и летние трансферные планы

В офисах "Камп Ноу" анализируют ситуацию прагматично. Продажа игрока за 50 миллионов евро значительно облегчила бы фонд заработной платы и дала бы клубу больше свободы на трансферном рынке.

Флик выделяет ключевые приоритеты на лето: надёжный центральный защитник, быстрый правый фланговый защитник и форвард с голевым чутьём. Продажа Де Йонга могла бы ускорить перестройку состава, но разрушила бы одну из самых узнаваемых связок команды — партнёрство с Педри, символизирующее стиль игры "Барселоны".

В Германии рассчитывают завершить сделку до того, как рынок подорожает после чемпионата мира. "Бавария" не хочет участвовать в торгах и терять время, рассчитывая на стабильность клуба как аргумент в переговорах. "Барселона", в свою очередь, не спешит — клуб держит ситуацию под контролем благодаря контракту игрока, но понимает, что лето принесёт непростые решения. Сейчас мяч на стороне "Камп Ноу".

