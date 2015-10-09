"Реал" готовится расстаться с двумя ключевыми игроками

Правый защитник "Реала" Дани Карвахаль, чей контракт истекает 30 июня, решил дать дорогу молодым игрокам, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.
Руководство мадридского клуба высоко оценило его позицию — уход состоится по взаимному согласию и воспринимается как логичное завершение целой эпохи для "сливочных".
Алаба не входит в планы будущего состава
Ситуация с австрийцем Давидом Алабой сложнее. "Реал" не намерен продлевать его контракт и уже работает над поиском нового клуба для защитника в зимнее трансферное окно. Повторяющиеся травмы, высокая зарплата и необходимость омоложения обороны стали ключевыми причинами решения. Планируется, что продажа состоится в январе — это позволит освободить фонд зарплат и ускорить перестройку команды.
Глобальная стратегия смены цикла
Уход Карвахаля и Алабы не случайность. Оба трансфера вписываются в стратегию "Реала" по созданию молодой, динамичной и конкурентоспособной команды, способной сохранять высокий уровень в Европе. Клуб акцентирует внимание на планировании и управлении циклами, понимая, что удерживать игроков из-за эмоциональной привязанности не гарантирует будущих успехов.
Вывод
С этими трансферами "Реал" чётко демонстрирует готовность к смене поколения и строит будущее команды с расчётом на долгосрочную конкуренцию в элите, даже если это требует расставания с игроками, которые стали символами клуба.
