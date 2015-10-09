Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 15:00
 

"Реал" готовится расстаться с двумя ключевыми игроками

  Комментарии

"Реал" готовится расстаться с двумя ключевыми игроками ©Depositphotos/rarrarorro

Правый защитник "Реала" Дани Карвахаль, чей контракт истекает 30 июня, решил дать дорогу молодым игрокам, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

Руководство мадридского клуба высоко оценило его позицию — уход состоится по взаимному согласию и воспринимается как логичное завершение целой эпохи для "сливочных".

Алаба не входит в планы будущего состава

Ситуация с австрийцем Давидом Алабой сложнее. "Реал" не намерен продлевать его контракт и уже работает над поиском нового клуба для защитника в зимнее трансферное окно. Повторяющиеся травмы, высокая зарплата и необходимость омоложения обороны стали ключевыми причинами решения. Планируется, что продажа состоится в январе — это позволит освободить фонд зарплат и ускорить перестройку команды.

Глобальная стратегия смены цикла

Уход Карвахаля и Алабы не случайность. Оба трансфера вписываются в стратегию "Реала" по созданию молодой, динамичной и конкурентоспособной команды, способной сохранять высокий уровень в Европе. Клуб акцентирует внимание на планировании и управлении циклами, понимая, что удерживать игроков из-за эмоциональной привязанности не гарантирует будущих успехов.

Вывод

С этими трансферами "Реал" чётко демонстрирует готовность к смене поколения и строит будущее команды с расчётом на долгосрочную конкуренцию в элите, даже если это требует расставания с игроками, которые стали символами клуба.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 19 16 1 2 53-20 49
2 Реал М 18 13 3 2 36-16 42
3 Вильярреал 17 12 2 3 34-16 38
4 Атлетико М 18 11 4 3 33-16 37
5 Эспаньол 18 10 3 5 22-19 33
6 Бетис 17 7 7 3 29-19 28
7 Сельта 18 6 8 4 24-20 26
8 Атлетик 19 7 3 9 17-25 24
9 Эльче 18 5 7 6 24-23 22
10 Хетафе 18 6 3 9 14-23 21
11 Севилья 17 6 2 9 24-26 20
12 Осасуна 18 5 4 9 18-21 19
13 Райо Вальекано 18 4 7 7 14-21 19
14 Мальорка 17 4 6 7 19-24 18
15 Алавес 17 5 3 9 14-20 18
16 Реал Сосьедад 17 4 5 8 21-25 17
17 Валенсия 18 3 7 8 17-30 16
18 Жирона 17 3 6 8 15-33 15
19 Реал Овьедо 17 2 5 10 7-26 11
20 Леванте 16 2 4 10 17-29 10

