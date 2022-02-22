Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
"Кайрат" расстался с третьим игроком: он уже нашёл новый клуб

22-летний защитник Геге покинул "Кайрат", куда приходил в статусе футзалиста молодежной сборной Бразилии, передают Vesti.kz со ссылкой на futsalkazakhstan.

Однако полностью раскрыть свой потенциал ему не удалось, плюс сказалась череда травм.

Защитник пополнил состав алматинцев в середине сезона-2023/24 и с тех пор провёл 45 матчей, в которых забил 17 голов. В играх Лиги чемпионов, ради которых, по сути, и приглашаются легионеры, Геге практически не выходил на площадку.

Новым клубом бразильца стал "Трайпу", выступающий в чемпионате Бразилии. В минувшем сезоне данная команда стала серебряным призёром.

Также были слухи, что "Атырау" хочет взять бразильца в аренду, но, как видно, этого не случилось.

До старта зимнего трансферного периода алматинцы успели расстаться уже с тремя игроками. В числе ранее покинувших "Кайрат" значатся аргентинец Кевин Арриета и россиянин Данил Карпюк.

