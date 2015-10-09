Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Англия
Вчера 22:18
 

Драмой с голами на 94-й и 97-й минутах завершился матч "Ливерпуля" в АПЛ

  Комментарии

Драмой с голами на 94-й и 97-й минутах завершился матч "Ливерпуля" в АПЛ ©ФК "Ливерпуль"

В Лондоне (Англия) на стадионе "Крэйвен Коттедж" состоялся матч 20-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), в котором «Фулхэм» и "Ливерпуль" выдали результативную ничью — 2:2. Встреча запомнилась драматичной концовкой и голами на последних минутах, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В Лондоне (Англия) на стадионе "Крэйвен Коттедж" состоялся матч 20-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), в котором «Фулхэм» и "Ливерпуль" выдали результативную ничью — 2:2. Встреча запомнилась драматичной концовкой и голами на последних минутах, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Хозяева поля открыли счёт уже на 17-й минуте. Полузащитник Харри Уилсон удачно подключился к атаке и точным ударом поразил ворота гостей. Особый подтекст эпизоду придал тот факт, что валлиец является воспитанником "Ливерпуля" — его гол в ворота родного клуба стал одним из ключевых моментов встречи.

После пропущенного мяча мерсисайдцы заметно прибавили в контроле и давлении, однако долгое время "Фулхэм" действовал организованно и уверенно оборонялся, не позволяя сопернику создавать по-настоящему опасные моменты.

Перелом в игре произошёл на 57-й минуте, когда счёт сравнял Флориан Вирц. Немецкий полузащитник, перешедший в "Ливерпуль" этим летом из "Байера" за 125 миллионов евро, хладнокровно завершил атаку гостей, забив свой второй мяч в чемпионате.

Казалось, развязка наступила в компенсированное время. На 94-й минуте нидерландский нападающий Коди Гакпо вывел "Ливерпуль" вперёд, замкнув атаку и приблизив команду к волевой победе. Однако последнее слово осталось за хозяевами: уже на 97-й минуте полузащитник Харрисон Рид восстановил равенство, поразив ворота гостей и спас "Фулхэм" от поражения.

После этого результата "Ливерпуль" набрал 34 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. "Фулхэм", в свою очередь, с 28 баллами располагается на 11-й позиции, продолжая уверенно держаться в середине таблицы.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 20 15 3 2 40-14 48
2 Астон Вилла 20 13 3 4 33-24 42
3 Манчестер Сити 19 13 2 4 43-17 41
4 Ливерпуль 20 10 4 6 32-28 34
5 Манчестер Юнайтед 20 8 7 5 34-30 31
6 Челси 19 8 6 5 32-21 30
7 Брентфорд 20 9 3 8 32-28 30
8 Сандерленд 20 7 9 4 21-19 30
9 Ньюкасл Юнайтед 20 8 5 7 28-24 29
10 Брайтон энд Хов Альбион 20 7 7 6 30-27 28
11 Фулхэм 20 8 4 8 28-29 28
12 Эвертон 20 8 4 8 22-24 28
13 Тоттенхэм Хотспур 20 7 6 7 28-24 27
14 Кристал Пэлас 20 7 6 7 22-23 27
15 Борнмут 20 5 8 7 31-38 23
16 Лидс Юнайтед 20 5 7 8 26-33 22
17 Ноттингем Форест 20 5 3 12 19-33 18
18 Вест Хэм Юнайтед 20 3 5 12 21-41 14
19 Бернли 20 3 3 14 20-39 12
20 Вулверхэмптон Уондерерс 20 1 3 16 14-40 6

Перейти на страницу турнирной таблицы →

