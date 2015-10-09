Драмой с голами на 94-й и 97-й минутах завершился матч "Ливерпуля" в АПЛ

В Лондоне (Англия) на стадионе "Крэйвен Коттедж" состоялся матч 20-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), в котором «Фулхэм» и "Ливерпуль" выдали результативную ничью — 2:2. Встреча запомнилась драматичной концовкой и голами на последних минутах, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Хозяева поля открыли счёт уже на 17-й минуте. Полузащитник Харри Уилсон удачно подключился к атаке и точным ударом поразил ворота гостей. Особый подтекст эпизоду придал тот факт, что валлиец является воспитанником "Ливерпуля" — его гол в ворота родного клуба стал одним из ключевых моментов встречи.

После пропущенного мяча мерсисайдцы заметно прибавили в контроле и давлении, однако долгое время "Фулхэм" действовал организованно и уверенно оборонялся, не позволяя сопернику создавать по-настоящему опасные моменты.

Перелом в игре произошёл на 57-й минуте, когда счёт сравнял Флориан Вирц. Немецкий полузащитник, перешедший в "Ливерпуль" этим летом из "Байера" за 125 миллионов евро, хладнокровно завершил атаку гостей, забив свой второй мяч в чемпионате.

Казалось, развязка наступила в компенсированное время. На 94-й минуте нидерландский нападающий Коди Гакпо вывел "Ливерпуль" вперёд, замкнув атаку и приблизив команду к волевой победе. Однако последнее слово осталось за хозяевами: уже на 97-й минуте полузащитник Харрисон Рид восстановил равенство, поразив ворота гостей и спас "Фулхэм" от поражения.

Two goals in stoppage time means it ends all square at Craven Cottage 🤯 pic.twitter.com/GNz3GcXFmo — Premier League (@premierleague) January 4, 2026

После этого результата "Ливерпуль" набрал 34 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. "Фулхэм", в свою очередь, с 28 баллами располагается на 11-й позиции, продолжая уверенно держаться в середине таблицы.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!