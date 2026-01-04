Нурмагомедов сделал заявление о возвращении брата в октагон UFC

Легендарный экс-боец UFC Хабиб Нурмагомедов высказался о значении следующего поединка своего брата - файтера наилегчайшего веса Умара Нурмагомедова (19-1), передают Vesti.kz.

"На сегодняшний день Умар является один из самых разносторонне развитых бойцов в мире. Его следующий бой ровно через 3 недели, против бывшего чемпиона UFC. Его путешествие в этом виде спорта набирает очень интересный оборот, безусловно его победа в следующем бою выведет его на совершенно другой уровень и откроет двери в самую элиту UFC. Он тренируется с детства, но та интенсивность и напряжение в котором он находится последние 12 лет - впечатляет. Только вперёд, Брат", — написал Хабиб в соцсетях.

25 января на турнире UFC 324 Умар выйдет на бой с бразильцем Дейвесоном Фигередо (25-2-1). Ранее, в январе 2025 года на UFC 311, троюродный брат Хабиба получил возможность сразиться за титул с грузинским чемпионом Мерабом Двалишвили (21-5), однако уступил поединок единогласным решением судей после пяти раундов.

После этого, в октябре, россиянин успел реабилитироваться, одержав победу над американцем Марио Баутистой (16-3) также единогласным решением судей.

