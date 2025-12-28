В UFC заявили о возвращении Нурмагомедова и выбрали ему соперника

Лучший боец UFC вне зависимости от весовых категорий (P4P) и чемпион полусреднего веса, россиянин Ислам Махачев (28-1) высказался о возвращении в октагон своего одноклубника - Умара Нурмагомедова (19-1), выступающего в легчайшем дивизионе, передают Vesti.kz.

25 января на UFC 324 троюродный брат легендарного Хабиба Нурмагомедова выступит против бразильца Дейвесона Фигередо (25-2-1). Однако в случае победы, как считает Махачев, Умару следует не спорить за титул, а провести реванш с грузином Мерабом Двалишвили (21-5).

"Мне был бы интересен бой Умара против Мераба. Первый бой Умар проиграл – было много причин, но об этом сейчас нет смысла говорить. Я думаю, Умар может себя намного лучше проявить. Я знаю, что он может Мераба обыграть. Умар ещё молодой, есть время, до пояса доберётся, но закрыть поражение было бы хорошо. У меня есть одно поражение, и у меня всегда в голове: "Был бы у меня шанс сделать реванш!", хотя я знаю, что это уже невозможно. У Умара сейчас есть хороший шанс, и Мераб на хорошей позиции – первый номер, всё ещё на ходу, так что для Умара было бы сейчас лучше подраться с Мерабом. Хотя, может быть, он сам так не думает", — сказал Махачев в интервью "Ушатайке".

Напомним, в начале текущего года на январском турнире 311 Двалишвили провёл защиту титула против Нурмагомедова, победив его единогласным решением судей по итогам пяти раундов.

В декабре 2025-го грузинский файтер лишился пояса, проиграв аналогичным образом другому россиянину — экс-чемпиону Петру Яну (20-5).

