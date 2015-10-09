Игрок сборной Казахстана определился с клубом на новый сезон

Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру футболист сборной Казахстана Александр Зуев, передают Vesti.kz.

По данным телеграм-канала Серый CARDINAL, полузащитник останется в "Тоболе" и подпишет новый контракт с костанайским клубом.

Отмечается, что интерес к игроку был, в том числе и из-за рубежа. Однако Александр, видимо, предпочёл остаться.

В минувшем сезоне Зуев сыграл за костанайцев 29 матчей во всех турнирах, забив шесть мячей и отдав четыре результативные передачи.

Зуев выступает за "Тобол" с 2024 года. До этого играл в России за "Арсенал" (Тула), "Крылья Советов", "Химки", "Рубин", "Ростов", "Спартак" (Москва). Также в его карьере был сербский ИМТ.

