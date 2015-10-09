Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 19:15
 

Воспитанник "Кайрата" забил победный гол в чемпионате Испании

Воспитанник "Кайрата" забил победный гол в чемпионате Испании Алдияр Нургали (слева). ©КФФ

17-летний вингер молодёжной сборной Казахстана (U19) Алдияр Нургали отметился результативным ударом в матче юношеского чемпионата Испании, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Победа "Леванте" благодаря голу Нургали

Выходец из академии "Кайрата" принял участие в игре U19 против "Эркулеса", которая завершилась со счётом 2:1. Нургали забил мяч, принёсший команде победу. В предыдущем туре казахстанец уже оформил дубль в поединке с "Эльче" (2:1).

Борьба за лидерство

Команда Нургали продолжает преследовать лидера дивизиона — «Валенсию». На данный момент соперников разделяют всего шесть очков, что делает каждый матч крайне важным.

Перспективы в "Леванте"

С нового сезона Нургали выступает в резерве "Леванте", что даёт ему возможность тренироваться с основным составом и постепенно адаптироваться к взрослому уровню игры.

Казахстанский вингер объявил о контракте с клубом из Испании

