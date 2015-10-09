Казахстанский вингер объявил о контракте с клубом из Испании

17-летний вингер молодёжной сборной Казахстана (U19) Алдияр Нургали сообщил о долгосрочном контракте с испанским клубом "Леванте", передают Vesti.kz.

Контракт до 2029 года

Молодой вингер сообщил о подписании соглашения на своей странице в соцсетях, опубликовав фотографии с церемонии и лаконично подписав пост цифрами "2029". Ранее сообщалось, что договор был оформлен ещё в декабре 2025 года.

Путь в Европу

Нургали перебрался в Испанию летом 2023 года. До этого он выступал за юношескую команду "Хисторикс", а также проходил подготовку в футбольных центрах "Астаны" и "Кайрата".

Условия и планы клуба

Как сообщалось ранее, контракт заключён по схеме "3+2": базовый срок рассчитан на три года с возможностью продления ещё на два сезона. Активация опции предполагает перевод футболиста в основную команду "Леванте". Если же она не будет использована, игрок сможет покинуть клуб в статусе свободного агента.

До весны 2026 года Алдияр Нургали будет выступать за команду "Леванте" U-19, которая идёт на втором месте в чемпионате и уже гарантировала себе участие в Кубке Испании.

