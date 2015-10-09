Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 17:55
 

Казахстанский вингер объявил о контракте с клубом из Испании

  Комментарии

Поделиться
Казахстанский вингер объявил о контракте с клубом из Испании Алдияр Нургали (с мячом). ©instagram.com/aldiyar_nurgali

17-летний вингер молодёжной сборной Казахстана (U19) Алдияр Нургали сообщил о долгосрочном контракте с испанским клубом "Леванте", передают Vesti.kz.

Поделиться

17-летний вингер молодёжной сборной Казахстана (U19) Алдияр Нургали сообщил о долгосрочном контракте с испанским клубом "Леванте", передают Vesti.kz.

Контракт до 2029 года

Молодой вингер сообщил о подписании соглашения на своей странице в соцсетях, опубликовав фотографии с церемонии и лаконично подписав пост цифрами "2029". Ранее сообщалось, что договор был оформлен ещё в декабре 2025 года.

Путь в Европу

Нургали перебрался в Испанию летом 2023 года. До этого он выступал за юношескую команду "Хисторикс", а также проходил подготовку в футбольных центрах "Астаны" и "Кайрата".


Условия и планы клуба

Как сообщалось ранее, контракт заключён по схеме "3+2": базовый срок рассчитан на три года с возможностью продления ещё на два сезона. Активация опции предполагает перевод футболиста в основную команду "Леванте". Если же она не будет использована, игрок сможет покинуть клуб в статусе свободного агента.

До весны 2026 года Алдияр Нургали будет выступать за команду "Леванте" U-19, которая идёт на втором месте в чемпионате и уже гарантировала себе участие в Кубке Испании.

"Валенсия" и "Вильярреал" заинтересовались нападающим сборной Казахстана

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 19 16 1 2 53-20 49
2 Реал М 18 13 3 2 36-16 42
3 Вильярреал 17 12 2 3 34-16 38
4 Атлетико М 18 11 4 3 33-16 37
5 Эспаньол 18 10 3 5 22-19 33
6 Бетис 17 7 7 3 29-19 28
7 Сельта 18 6 8 4 24-20 26
8 Атлетик 19 7 3 9 17-25 24
9 Эльче 18 5 7 6 24-23 22
10 Хетафе 18 6 3 9 14-23 21
11 Севилья 17 6 2 9 24-26 20
12 Осасуна 18 5 4 9 18-21 19
13 Райо Вальекано 18 4 7 7 14-21 19
14 Мальорка 17 4 6 7 19-24 18
15 Алавес 17 5 3 9 14-20 18
16 Реал Сосьедад 17 4 5 8 21-25 17
17 Валенсия 18 3 7 8 17-30 16
18 Жирона 17 3 6 8 15-33 15
19 Реал Овьедо 17 2 5 10 7-26 11
20 Леванте 16 2 4 10 17-29 10

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Франции 2025/26   •   Франция, Париж   •   Регулярный чемпионат, мужчины
5 января 00:45   •   не начат
ПСЖ
ПСЖ
(Париж)
- : -
Париж
Париж
(Париж)
Кто победит в основное время?
ПСЖ
Ничья
Париж
Проголосовало 35 человек

Реклама

Живи спортом!