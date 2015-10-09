Соперник "Кайрата" по ЛЧ оформил разгром и завоевал титул в Европе

Пирейский "Олимпиакос" стал обладателем Суперкубка Греции, разобравшись с ОФИ в матче, судьба которого решилась в дополнительное время, передают Vesti.kz.

Развязка после нулей

Основное время встречи прошло в равной борьбе и завершилось без забитых мячей — 0:0. Однако в овертайме действующий чемпион страны полностью взял игру под контроль и трижды поразил ворота соперника.

Три гола за 20 минут

Счёт был открыт на 95-й минуте, когда Мехди Тареми хладнокровно реализовал пенальти. Спустя 12 минут преимущество "Олимпиакоса" упрочил Алексис Калогеропулос, а точку в матче на 113-й минуте поставил Юсуф Языджи, доведя результат до разгромного — 3:0.

Связь с Лигой чемпионов

Отметим, что именно пирейский коллектив стал последним соперником алматинского "Кайрата" на общем этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26. Матч шестого тура, состоявшийся 9 декабря в Астане, завершился минимальной победой греческого клуба со счётом 1:0.

